Pene majore de curent electric în Odessa, după un atac rusesc

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a atacat Ucraina cu peste 450 de drone și 30 de rachete.

„Atacul a vizat în principal sistemul nostru energetic, din sudul țării și regiunea Odessa”, a scris el pe Telegram, adăugând că mii de familii din șapte regiuni ale Ucrainei au rămas fără energie electrică.

Moscova a bombardat în mod regulat sistemul energetic al Ucrainei de la invazia din 2022, provocând întreruperi de curent de câteva ore pe zi în toată țara.

Operatorul rețelei electrice din Ucraina a declarat că un „număr semnificativ” de gospodării au rămas fără energie electrică în regiunile sudice Odessa și Mykolaiv, iar partea controlată de Ucraina a regiunii de frontieră Herson a rămas complet fără energie electrică.

