Pentagonul alocă 20 miliarde dolari pentru avionul NGAD, care va înlocui F-22 Raptor

Lucru la avionul american din generaţia a şasea a început din 2020, conform declaraţiei de atunci a unui oficial din Forţele Aeriene, Will Roper, dar nicio imagine cu noul avion, nici măcar una din faza de proiectare, nu a apărut în presă.

Printre detaliile dezvăluite, totuşi, avem tehnologia stealth, arme laser şi utilizarea inteligenţei artificiale pentru a reduce volumul de muncă al piloţilor.

Forţele Aeriene americane au în plan să cumpere între 200 şi 250 de aparate care vor costa câteva sute de milioane de dolari fiecare, donform secretarului Forţelor Aeriene, Frank Kendall.

Anul acesta, proiectul va intra într-o nouă fază. Forţele Aeriene americane vor selecta două companii pentru a dezvolta câte o versiune, urmând ca cel mai potrivit prototip să fie ales. Cele mai mari companii aeriene americane sunt Boeing, Lockheed Martin şi Northrop Grumman, primele două au colaborat şi la realizarea aeronavei F-22 Raptor.

Spre deosebire de avioanele de vânătoare anterioare, NGAD cu echipaj uman va fi completat de aeronave fără pilot cunoscute sub numele de Collaborative Combat Aircraft (CCA). CCA va fi o aeronavă autonomă invizibilă, de înaltă performanţă, cu capacitatea de a transporta o varietate de sarcini utile, de la senzori la bruiaje şi arme. Aceste drone vor permite aeronavelor din generaţia a şasea să zboare cu senzorii opriţi şi să fie practic imposibil de depistat.

Forţele Aeriene americane vor cheltui, de asemenea, 8,8 miliarde de dolari în aceeaşi perioadă de 5 ani pentru a dezvolta dronele CCA, care vor fi mai ieftine, datorită lipsei unui pilot, a sistemelor de susţinere a vieţii şi a unui profil de misiune mai specializat. Acest lucru permite Forţelor Aeriene să cumpere drone în număr mai mare, serviciul dorind până la 1.000 de drone CCA. Forţele Aeriene vor alege trei companii în cursul acestui an pentru a construi şi zbura prototipuri, una sau două devenind aeronava finală.

Rolul principal al dronelor CCA este de a forţa adversarul să folosească senzorii sistemelor de avertizare timpurie, să le detecteze şi să iniţieze distrugerea lor sau să trimită coordonatele ţintelor la avionul din generaţia a şasea.

Forţele Aeriene americane au dezvăluit încă din toamna anului trecut că au lucrat în secret la prima fază a dezvoltării avionului, inclusiv la crearea unui prototip, fără să ofere, însă, multe detalii despre acesta.

„Am construit deja şi am zburat un demonstrator de zbor la scară largă şi am doborât recorduri în acest sens", a declarat Will Roper pentru Defense News într-un interviu exclusiv înainte de Conferinţa Air, Space and Cyber a Asociaţiei Forţelor Aeriene. „Suntem gata să mergem şi să construim aeronavele de generaţie următoare într-un mod care nu s-a mai întâmplat până acum".

Pentagonul a cumpărat 183 de avioane F-22 Raptor, din care doar puţin peste 123 sunt capabile de a îndeplini toată gama de misiuni.

(sursa: Mediafax)