Sfântul Nicolae, făcătorul de minuni și protectorul copiilor: miracole, mistere și legende ascunse

Sfântul Nicolae este una dintre cele mai iubite figuri ale iernii, asociat astăzi cu ghetuțe lustruite, daruri și bunătate.

Sfântul Nicolae nu a fost un simplu episcop, ci un personaje legendar, înconjurat de povești uimitoare care au traversat secolele și au modelat credințele oamenilor. Multe dintre aceste legende sunt foarte puțin cunoscute astăzi, deși au influențat profund tradiția românească și creștină.

1. Făcătorul de minuni care salva oameni de la moarte

Una dintre cele mai vechi legende spune că Sfântul Nicolae avea darul de a salva vieți în mod miraculos.

Cea mai cunoscută întâmplare este povestea: celor trei tineri condamnați la moarte pe nedrept.

Sfântul Nicolae ar fi apărut în visul guvernatorului care urma să-i execute, mustrându-l atât de aspru încât acesta i-a eliberat imediat.

Această legendă stă la baza credinței că Sfântul Nicolae este apărătorul celor nedreptățiți și protectorul celor aflați în primejdii.

2. Minunea grâului care a salvat un oraș de la foamete

Puțini știu că Sfântul Nicolae este și patronul marinarilor.

O poveste spune că o corabie încărcată cu grâu se afla în furtună, iar marinarii au cerut ajutorul sfântului.

Furtuna s-a domolit brusc, iar corabia a ajuns la mal. Grâul care urma să fie dus mai departe a fost dăruit orașului, iar cantitatea nu s-a micșorat deloc, deși fusese împărțită localnicilor.

Această minune a consolidat reputația lui ca făcător de miracole și protector al celor aflați pe mare.

3. Miracolul celor trei surori — darul care schimbă destine

Aceasta este povestea care a dat naștere tradiției ghetuțelor.

Se spune că un bărbat sărac avea trei fiice care nu se puteau mărita deoarece familia nu avea zestre. Aflând situația, Sfântul Nicolae ar fi lăsat pungi cu aur în lopățica pentru încălțăminte sau în ghetele puse la uscat lângă foc, în trei nopți consecutive.

Gestul lui anonim a salvat familia și a inspirat obiceiul darurilor oferite în taină.

Așa a devenit Sfântul Nicolae simbolul generozității fără așteptare, cea mai frumoasă formă de iubire creștină.

4. Legenda celor trei copii readuși la viață

În Evul Mediu, una dintre cele mai răspândite icoane îl arată pe Sfântul Nicolae alături de trei copii într-un butoi.

Legenda spune că un hangiu i-ar fi ucis pe copii pentru a le vinde carnea, iar Sfântul Nicolae, trecând pe acolo, a simțit grozăvia, a atins butoiul și copiii au înviat.

Această poveste, chiar dacă este simbolică și nu istorică, a făcut ca Sfântul Nicolae să devină protectorul copiilor.

5. Minunea soldaților salvați din exil

O altă legendă povestește cum trei soldați nevinovați au fost trimiși la moarte în timpul unui conflict militar.

Sfântul Nicolae ar fi intervenit în visul împăratului, amenințându-l să revoce decizia nedreaptă.

Impresionat și speriat, împăratul a eliberat soldații.

Această poveste întărește imaginea sfântului ca apărător al adevărului și dreptății.

6. Sfântul care „lovește răul” cu toiagul

În unele tradiții românești, Sfântul Nicolae este văzut ca un luptător împotriva forțelor întunericului.

Se spune că, la începutul iernii, el:

„bate” demonii,

alungă duhurile rele,

curăță drumul luminii.

De aceea, în popor exista credința că, în noaptea de 5 spre 6 decembrie, Sfântul Nicolae „păzește lumea” pentru a putea începe sezonul sărbătorilor sub semnul binelui.

7. Protector al fetelor, al săracilor și al celor fără apărare

Multe legende vorbesc despre rolul lui ca protector:

al copiilor,

al fetelor fără zestre,

al văduvelor,

al celor persecutați,

al celor aflați pe mare,

al celor în pericol de nedreptate.

Este unul dintre puținii sfinți care apare în povești ca apărător universal, indiferent de statut, vârstă sau credință.

Sfântul Nicolae: între legendă și simbol

Toate aceste povești, fie istorice, fie transmise prin folclor, au construit imaginea unui sfânt:

drept,

curajos,

generos,

protector,

profund uman.

El este începutul sezonului luminii, al darurilor sincere și al faptelor bune făcute în tăcere.

Deși timpul a trecut, spiritul Sfântului Nicolae rămâne viu în gesturile noastre mici, în bucuria copiilor și în dorința de a face bine.