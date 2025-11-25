Pentagonul investighează un senator care a cerut armatei să nu respecte „ordinele ilegale”

Kelly, fost pilot militar și astronaut NASA, a replicat public, acuzând administrația că încearcă să intimideze Congresul.

Pentagonul sugerează că l-ar putea rechema în serviciul militar activ pe senatorul american Mark Kelly, pentru a-l pedepsi pentru apariția într-un videoclip care cerea trupelor să sfideze „ordinele ilegale”.

Înainte de a fi senator democrat din Arizona, Kelly a fost ofițer superior în Marină și pilot care a participat la misiuni de luptă în primul Război din Golf. A devenit ulterior pilot de testare militar și astronaut NASA, făcând parte dintr-un mic club de exploratori spațiali care au servit ulterior în Congres.

Ca răspuns la mesajul adresat Pentagonului luni, Kelly a postat pe rețelele de socializare o fotografie de aproape a medaliilor atârnate de uniforma sa albă a Marinei.

„Dacă scopul acestui lucru este să mă intimideze pe mine și pe alți membri ai Congresului , împiedicându-ne să ne facem treaba și să tragem la răspundere această administrație, nu va funcționa”, a scris Kelly.

Kelly a fost recrutat în Marină după absolvirea Academiei Marinei Comerciale din SUA. A efectuat 39 de misiuni de luptă în timpul primului Război din Golf, unde spune că a evitat focul antiaerian și o rachetă care a explodat lângă avionul său.

Ca astronaut, Kelly a zburat în patru misiuni de navetă spațială pe parcursul unui deceniu, începând cu 2001, două dintre ele în calitate de comandant.

Geamănul său identic, Scott Kelly, este și el un astronaut care a petrecut un an la Stația Spațială Internațională. Cei doi frați au fost studiați pe larg pentru a ajuta oamenii de știință să înțeleagă cum perioadele prelungite în spațiu afectează organismul.

