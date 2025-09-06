Peste 2.500 de soldați ucraineni sunt prizonieri în Rusia

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) a condus ancheta prin intermediul delegației sale în Ucraina și a constatat că 2.577 de soldați se află în continuare în captivitate în Rusia. Misiunea de experți a grupului monitorizează drepturile prizonierilor de război ucraineni.

Rusia încalcă în mod regulat dreptul internațional, inclusiv Convențiile de la Geneva, prin tratamentul aplicat prizonierilor de război și civililor ucraineni.

Procurorul general al Ucrainei a raportat în iulie că cel puțin 273 de prizonieri de război au fost executați de Rusia în timpul captivității.

Experții independenți ai OSCE urmează să publice la sfârșitul lunii septembrie un raport în care vor fi prezentate „încălcările angajamentelor asumate față de OSCE, abuzurile și încălcările drepturilor omului, crimele de război și alte încălcări ale dreptului internațional umanitar” comise de Rusia.

