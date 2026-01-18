x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Petrecere încheiată tragic: Apartamentul în care se distrau zeci de oameni s-a prăbușit

Petrecere încheiată tragic: Apartamentul în care se distrau zeci de oameni s-a prăbușit

de Redacția Jurnalul    |    18 Ian 2026   •   08:14
Petrecere încheiată tragic: Apartamentul în care se distrau zeci de oameni s-a prăbușit
Sursa foto: Captura videoX/Aproximativ 50 de persoane se aflau în apartamentul unde se desfășura o petrecere

Un apartament în care se desfășura o petrecere s-a prăbușit peste cel de dedesubt. Incidentul s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică la Paris. La petrecere participau zeci de persoane și numeroase dintre acestea au fost rănite.

Un apartament de la etajul 5 s-a prăbușit peste cel de dedesubt, potrivit Le Figaro. Aproximativ 50 de persoane se aflau în apartamentul unde se desfășura o petrecere. 19 dintre acestea au fost rănite, iar una este în stare gravă, au transmis pompierii francezi.

Incidentul s-a produs într-o clădire de pe Rue Amelot din arondismentul 11 din Paris. Pompierii au fost alertați la scurt timp după miezul nopții. În misiune au fost trimiși 145 de pompieri cu 45 de vehicule, precum și numeroase ambulanțe.

Constatările inițiale indică faptul că prăbușirea a fost provocată de o problemă la structura clădirii și nu de o scurgere de gaze.

 

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri