Petrecere încheiată tragic: Apartamentul în care se distrau zeci de oameni s-a prăbușit

Un apartament de la etajul 5 s-a prăbușit peste cel de dedesubt, potrivit Le Figaro. Aproximativ 50 de persoane se aflau în apartamentul unde se desfășura o petrecere. 19 dintre acestea au fost rănite, iar una este în stare gravă, au transmis pompierii francezi.

Incidentul s-a produs într-o clădire de pe Rue Amelot din arondismentul 11 din Paris. Pompierii au fost alertați la scurt timp după miezul nopții. În misiune au fost trimiși 145 de pompieri cu 45 de vehicule, precum și numeroase ambulanțe.

Constatările inițiale indică faptul că prăbușirea a fost provocată de o problemă la structura clădirii și nu de o scurgere de gaze.

Paris: Collapse of a floor in a building on Rue Amelot (11th arrondissement) around midnight from Saturday night to Sunday. Several injured, including at least one in absolute emergency. Major emergency response on site pic.twitter.com/yfeTeINB0Y — European Union club (@TheEuropeanUC) January 18, 2026

(sursa: Mediafax)