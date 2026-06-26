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Petrolul revine la prețul de dinaintea războiului 

de Redacția Jurnalul    |    26 Iun 2026   •   08:20
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Petrolul revine la prețul de dinaintea războiului 
Petrolul revine la valorile de dinaintea invaziei ruse

​​​​​​​Prețul petrolului a scăzut la cel mai redus nivel, cel de dinaintea izbucnirii conflictului dintre Iran, Statele Unite și Israel, pe fondul reluării treptate a traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, cotația petrolului Brent ajungând la 72,5 dolari pe baril.

Scăderea prețurilor s-a accelerat după semnarea, la 17 iunie, a unui memorandum de înțelegere între SUA și Iran, care prevede o perioadă de 60 de zile de negocieri privind programul nuclear iranian și măsuri pentru încheierea conflictului.

Potrivit companiilor de monitorizare maritimă, numărul navelor care tranzitează Strâmtoarea Ormuz a crescut semnificativ în ultimele zile, deși rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. În paralel, SUA au relaxat parțial sancțiunile asupra exporturilor iraniene de petrol, contribuind la calmarea piețelor și la reducerea temerilor privind aprovizionarea globală cu energie.

În aprilie, la apogeul conflictului, petrolul se scumpise cu 65% față de începutul războiului din Iran, depășind 120 de dolari pe baril. 

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Subiecte în articol: petrol scăzut pret război
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