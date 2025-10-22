Piețele asiatice își extind câștigurile, indicele Nikkei din Japonia se apropie de nivelul de 50.000

Indicele Nikkei 225 din Tokyo a avansat cu 0,8%, ajungând la 49.595,72 puncte, în timp ce parlamentarii japonezi se pregăteau să o aleagă pe Takaichi, informează Associated Press.

Se așteaptă ca aceasta să susțină politici favorabile pieței, precum menținerea ratelor dobânzilor la un nivel scăzut și creșterea cheltuielilor publice, deși coaliția sa de guvernare deține o majoritate fragilă în parlament.

Dolarul american a crescut la 151,05 yeni japonezi, de la 150,75 yeni. Dacă Takaichi va reuși să încetinească creșterea ratelor dobânzilor de către Banca Japoniei, yenul va rămâne probabil relativ slab față de dolar, ceea ce va îngreuna eforturile băncii centrale de a reduce inflația, care se situează în prezent peste rata țintă de aproximativ 2%.

Indicele Hang Seng din Hong Kong a crescut cu 1,7%, ajungând la 26.286,47 puncte, iar indicele Shanghai Composite a înregistrat o creștere de 1,2%, la 3.910,13 puncte. Așteptările că președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping la sfârșitul lunii, în cadrul unui summit regional, au trezit speranțe pentru o relaxare a tensiunilor comerciale dintre cele două mari economii.

În Coreea de Sud, indicele Kospi a câștigat 0,5%, ajungând la 3.833,43 puncte, în timp ce indicele australian S&P/ASX 200 a urcat cu 0,8%, la 9.099,30 puncte. Indicele Taiex din Taiwan a crescut cu 0,3%.

Piețele americane au înregistrat luni o creștere, ajungând la niveluri record. Indicele S&P 500 a urcat cu 1,1% până la 6.735,13 puncte, apropiindu-se la doar 0,3% de recordul istoric stabilit la începutul lunii octombrie. Dow Jones Industrial Average a avansat cu 1,1%, la 46.706,58 puncte, iar indicele compozit Nasdaq a câștigat 1,4%, ajungând la 22.990,54 puncte.

Apple a înregistrat o creștere de 3,9%, atingând propriul record, pe fondul optimismului privind cererea pentru ultimul său model de iPhone.

Compania siderurgică Cleveland-Cliffs a înregistrat un salt spectaculos de 21,5%, după ce directorul general a anunțat planuri pentru o potențială tranzacție majoră și posibile descoperiri de pământuri rare în Michigan și Minnesota.

Săptămâna aceasta, marile companii americane își vor publica rezultatele trimestriale, printre care Coca-Cola marți, Tesla miercuri și Procter & Gamble vineri. Aceste rapoarte au căpătat o importanță sporită în contextul în care închiderea guvernului SUA a întârziat actualizările economice importante, îngreunând astfel sarcina Rezervei Federale de a evalua starea economiei.

Vineri, guvernul SUA va publica o actualizare a inflației din septembrie, un raport care trebuia să fie publicat la începutul lunii.

În alte tranzacții de marți dimineață, petrolul brut de referință din SUA a scăzut cu 12 cenți, ajungând la 56,90 dolari pe baril, iar petrolul Brent a pierdut 13 cenți, la 60,88 dolari pe baril. Euro a scăzut ușor, de la 1,1641 dolari la 1,1635 dolari.

(sursa: Mediafax)