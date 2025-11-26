Moscova îi șoptește lui Trump: Planul de pace al SUA pentru Ucraina s-a inspirat dintr-un document rus

Documentul a fost prezentat administrației Trump în octombrie, potrivit trei surse familiarizate cu subiectul citate de Reuters.

Rușii au împărtășit documentul cu înalți oficiali americani la mijlocul lunii octombrie. Documentul prezenta condițiile Moscovei pentru încheierea războiului și a fost prezentat după o întâlnire între președintele american, Donald Trump, și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, la Washington.

Documentul conținea formulări pe care guvernul rus le-a prezentat anterior la masa negocierilor. Printre acestea se numărau concesii pe care Ucraina le-a respins, cum ar fi cedarea unei părți semnificative din teritoriul său din est.

Aceasta este prima confirmare că documentul a fost un element cheie în planul de pace în 28 de puncte. Existența documentului a fost raportată inițial de Reuters în octombrie.

Nu este clar de ce și cum administrația Trump a ajuns să se bazeze pe documentul rus. Unii înalți oficiali americani care l-au analizat, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, au considerat că cererile formulate de Moscova vor fi probabil respinse categoric de ucraineni.

După prezentarea documentului, Rubio a purtat o convorbire telefonică cu ministrul rus de externe Serghei Lavrov. În cadrul discuției s-a vorbit despre document, au afirmat sursele.

Scepticismul a crescut în rândul oficialilor și legislatorilor americani de când planul de pace a fost prezentat pentru prima dată săptămâna trecută. Mulți dintre ei consideră planul o listă de poziții rusești și nu o propunere serioasă.

Statele Unite au exercitat presiuni asupra Ucrainei, avertizând că ar putea reduce asistența militară dacă Ucraina nu semnează. Planul de pace a fost elaborat, cel puțin parțial, în cadrul unei întâlniri dintre ginerele lui Trump, Jared Kushner, trimisul special Steve Witkoff și Kirill Dmitriev.

Dmitriev este șeful unuia dintre fondurile suverane de investiții ale Rusiei. Întâlnirea a avut loc luna trecută la Miami. Puțini membri ai Departamentului de Stat și ai Casei Albe au fost informați despre această întâlnire.

Propunerea SUA a luat prin surprindere oficialii de la Washington și din Europa. Planul de pace a declanșat o serie de acțiuni diplomatice pe trei continente.

Planul inițial s-a schimbat dramatic de atunci. Nouă dintre cele 28 de puncte inițiale au fost eliminate în urma discuțiilor dintre oficialii americani și ucraineni, potrivit ABC News.

Un grup bipartid de senatori americani a declarat sâmbătă că Rubio le-a spus că planul în 28 de puncte nu era un plan al SUA. Casa Albă și Departamentul de Stat au negat cu vehemență că Rubio l-ar fi caracterizat astfel.

O delegație americană de rang înalt, din care făcea parte și Rubio, a convenit să elimine sau să modifice unele dintre cele mai pro-rusești părți ale planului de pace. Modificările au avut loc în cadrul întâlnirilor de la Geneva cu oficiali europeni și ucraineni.

Oficialii ucraineni au declarat marți că susțin cadrul modificat al acordului de pace. Aceștia au subliniat însă că cele mai sensibile probleme trebuie rezolvate în cadrul unei potențiale întâlniri între Zelenski și Trump.

