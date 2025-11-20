Plan de pace americano-rus pentru încheierea războiului. Condiții imposibile pentru ucraineni

Într-un mesaj postat pe X joi, Rubio a precizat că SUA va dezvoltă, și ar trebui să dezvolte în continuare o listă cu potențiale idei pentru încheierea războiului, notează Ukrainska Pravda. „Pentru a pune capăt unui război complex și mortal, precum cel din Ucraina, este necesar un schimb amplu de idei serioase și realiste. Iar pentru a ajunge la o pace durabilă, ambele părți vor trebui să accepte concesii dificile, dar necesare. De aceea, elaborăm și vom continua să elaborăm o listă de idei potențiale pentru a pune capăt acestui război, pe baza contribuțiilor ambelor părți implicate în conflict”, se arată în mesajul publicat de Rubio.

Este vorba despre un nou plan de pace, elaborat de SUA și Rusia, care conține 28 de condiții.

Potrivit Financial Times, noul plan de pace al SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina prevede, printre altele, cedarea întregului Donbas către Rusia, renunțarea la anumite categorii de armament, reducerea cu jumătate a numărului de soldați al Armatei Ucrainei, dar și recunoașterea limbii ruse ca limbă oficială a statului.

De asemenea, Quatar și Turcia sunt implicate în elaborarea noului plan. Potrivit Axious, întâlnirea dintre Volodimir Zelenski și trimisul special al SUA, Steve Witkoff din Turcia a fost anulată, pentru că pentru că președintele ucrainean a sosit cu un plan diferit, pe care Rusia „nu îl va accepta niciodată”.

UE discută la Bruxelles despre planul secret de pace al SUA

Miniștrii de Externe ai Uniunii Europene se întâlnesc astăzi la Bruxelles, pentru a analiza un proiect de plan secret menit să încheie războiul din Ucraina.

Acest plan ar echivala în practică cu o capitulare a Kievului.

Documentul, elaborat se pare de trimisul lui Donald Trump, Steve Witkoff, și de consilierul Kremlinului, Kirill Dmitriev, prevede măsuri serioase pentru Ucraina, prin care ar acorda Rusiei un control absolut asupra suveranității politice și militare a țării.

La sosirea la reuniune, șefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, a afirmat: „Ceea ce noi, ca europeni, am susținut întotdeauna este o pace lungă, durabilă și dreaptă și salutăm orice eforturi de a realiza acest lucru. Desigur, pentru ca orice plan să funcționeze, are nevoie de ucraineni și europeni la bord, așa că acest lucru este foarte clar. De asemenea, trebuie să înțelegem că în acest război există un agresor și o victimă. Așadar, nu am auzit de nicio concesie din partea Rusiei. Dacă Rusia își dorea cu adevărat pacea, ar fi putut.. să accepte un armistițiu necondiționat cu ceva timp în urmă, în timp ce vedem din nou în această noapte bombardamente asupra civililor; 93% dintre țintele rusești au fost infrastructură civilă: școli, spitale, clădiri de apartamente, pentru a ucide cu adevărat o mulțime de oameni și a provoca cât mai multă suferință posibil”.

Kaja Kallas a confirmat, de asemenea, că, după informațiile sale, niciun lider european nu a participat la elaborarea acestei propuneri.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a declarat și el că pacea în Ucraina nu poate însemna „capitularea” Kievului.

„Sunt necesare discuții pentru a ajunge la o pace justă și durabilă în Ucraina, acestea ar trebui să înceapă cu un armistițiu pe linia de contact care să permită discuții ordonate pe tema teritoriilor și a securității”, a spus Jean-Noël Barrot.

Președintele spaniol, José Manuel Albares, a insistat, de asemenea, că orice plan de pace pentru Ucraina trebuie să implice Kievul și Uniunea Europeană.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)