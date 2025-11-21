Planul SUA pentru Ucraina oferă garanții de securitate echivalente cu cele ale NATO. În rest, o schiță de orientare pro-rusă

Un oficial american a declarat că planul SUA pentru Ucraina include garanții de securitate pentru Kiev echivalente cu cele ale NATO în cazul unui viitor atac, confirmând zvonurile anterioare, potrivit Le Figaro.

Conform informațiilor de la publicația media americană Axios, orice viitor atac armat „semnificativ, deliberat și susținut” al Rusiei împotriva Ucrainei va declanșa un răspuns din partea Statelor Unite și a aliaților săi, inclusiv un răspuns militar.

Administrația Trump negociază cu oficiali ruși planul despre care unii au spus care ar echivala cu o capitulare a Ucrainei.

Propunerea în 28 de puncte, care a fost redactată fără implicarea Ucrainei, reflectă cererile maximaliste pe care Kremlinul le-a tot formulat pe parcursul războiului.

Documentul ar impune Kievului să cedeze teritorii, să reducă semnificativ dimensiunea armatei sale și să renunțe la anumite tipuri de armament, au anunțat oficiali familiarizați cu propunerea, citați de The New York Times.

De asemenea, Axios a anunțat că planul prevede ca Rusia să obțină controlul de facto asupra Donbasului, în contextul în care Ucraina păstrează, în continuare, controlul asupra unei părți din teritoriul acestuia.

Acordul propus ar prevede și recunoașterea Peninsulei Crimeea și a altor zone ocupate ca aparținând Rusiei, a declarat înaltul oficial ucrainean.

Un alt oficial familiarizat cu propunerea a declarat că Rusia cere ca trupele străine să fie interzise pe teritoriul controlat de Ucraina după încetarea focului, o solicitare stipulată de mai multe ori de la începutul războiului.

Acest plan elaborat în secret de administrația Trump reprezintă o încercare de a relua negocierile de pace, aflate în prezent în impas.

Unii comentatori ucraineni au văzut această propunere drept o încercare a Rusiei de a presa Ucraina să facă anumite concesii.

WSJ: „Planul de pace al lui Trump cere concesii majore din partea Ucrainei”

Planul de pace al administrației Trump pentru Ucraina cere concesii teritoriale și de securitate radicale din partea Kievului, oferind în schimb Moscovei stimulente economice și politice importante.

Oficialii europeni au respins ferm propunerea administrației Trump privind planul de pace pentru Ucraina, avertizând că orice soluție trebuie să fie aprobată de Kiev și că războiul nu poate fi încheiat printr-o capitulare ucraineană, scrie The Wall Street Journal.

Reacția vine după ce Washingtonul a schițat un plan în 28 de puncte care include concesii teritoriale semnificative în favoarea Rusiei, limitări asupra armatei ucrainene și renunțarea la o forță de descurajare menită să prevină noi atacuri rusești.

Diplomații europeni au declarat că nu au fost consultați în redactarea planului și nu au primit detalii oficiale din partea Washingtonului.

Surse europene afirmă că există îngrijorări serioase privind orientarea pro-rusă a documentului și riscul ca SUA să încerce să impună Kievului o soluție de compromis periculoasă.

Kaja Kallas a subliniat că orice acord trebuie să fie susținut atât de Ucraina, cât și de aliații europeni, reamintind că Rusia nu a anunțat nicio concesie reală.

Propunerea americană include elemente considerate inacceptabile de Kiev și de capitalele europene: cedarea unor teritorii din estul Ucrainei, limitarea capacității militare și restricționarea accesului la armament de rază lungă.

Diplomații avertizează că astfel de măsuri ar expune Ucraina la un nou atac major al Rusiei, după o perioadă de regrupare.

Jean-Noël Barrot, ministrul francez de externe, a insistat că soluția trebuie să fie „corectă”, excluzând ideea unei capitulări ucrainene.

Președintele Volodimir Zelenski respinge orice cedare teritorială și solicită garanții de securitate clare.

Armata ucraineană încă deține poziții strategice în Donbas, iar oficialii de la Kiev avertizează că pierderea lor ar permite Rusiei să lanseze atacuri și mai agresive.

În acest timp, statele europene asigură majoritatea finanțării pentru Ucraina și lucrează la un plan pentru a pune la dispoziție până la 200 de miliarde de dolari din activele rusești înghețate, cu scopul de a susține efortul de război în următorii doi ani.

Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA

Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a primit o versiune preliminară a planului SUA privind încheierea războiului din Ucraina și se așteaptă să poarte discuții cu omologul său american în zilele următoare.

Planul aprobat de SUA cu Rusia privind războiul din Ucraina nu a fost comentat de biroul președinției ucrainene. Acesta însă a declarat că liderul ucrainean „a subliniat principiile fundamentale care contează pentru poporul nostru”, scrie Reuters.

„Suntem gata, ca și până acum, să colaborăm în mod constructiv cu partea americană, precum și cu partenerii noștri din Europa și din întreaga lume, pentru ca rezultatul să fie pacea. În zilele următoare, președintele Ucrainei se așteaptă să discute cu președintele Trump oportunitățile diplomatice existente și punctele cheie necesare pentru a ajunge la pace”, se arată în declarația biroului președinției ucrainene.

Într-o postare pe X, Volodimir Zelenski a întărit faptul că echipele din Ucraina și Statele Unite „vor lucra la prevederile planului de încetare a războiului. Suntem pregătiți pentru o colaborare constructivă, sinceră și rapidă”.

În plus, „Pacea este necesară și apreciem eforturile președintelui Trump și ale echipei sale de a restabili securitatea în Europa. Ucraina apără viețile și independența datorită curajului poporului nostru, unității noastre în cadrul statului și asistenței partenerilor noștri. Lucrăm pentru a ne asigura că toate cele trei elemente sunt suficient de puternice”, a mai spus liderul de la Kiev.

Informația vine în contextul în care surse au declarat pentru Reuters că Washingtonul i-a semnalat lui Zelenski faptul că Ucraina trebuie să accepte cadrul elaborat de SUA pentru a pune capăt războiului, care include concesii teritoriale și restricții asupra forțelor armate ucrainene.

Joi, NBC News a citat mai multe surse care spuneau că Donald Trump a aprobat un plan de pace elaborat în secret împreună cu emisari ai Kremlinului, fără a implica guvernul de la Kiev.

Planul a fost elaborat de trimisul special al lui Trump pentru misiuni de pace, Steve Witkoff, vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și ginerele președintelui, Jared Kushner.

În aceste condiții, oficialii ucraineni au fost informați doar despre contururile generale ale planului și nu au fost invitați să contribuie la elaborarea sa.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)