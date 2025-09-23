x close
Poliția daneză: În spatele dronelor care au închis aeroportul din Copenhaga se află „un actor capabil”

de Redacția Jurnalul    |    23 Sep 2025   •   11:45
Poliția daneză a oferit marți noi detalii despre incidentul cu dronele de la aeroportul din Copenhaga. Sugerează că operatorii erau profesioniști sau cel puțin foarte bine pregătiți.

Inspectorul Jens Jespersen a declarat că elementele observate - numărul dronelor, dimensiunile acestora, traiectoriile de zbor precise și timpul îndelungat petrecut deasupra aeroportului - indică faptul că este vorba despre „un actor capabil”, transmite AFP.

Cu toate acestea, poliția nu știe încă cine se află în spatele operațiunii.

Incidentul de luni seara a forțat închiderea aeroportului timp de câteva ore, a afectat 20.000 de pasageri și a provocat întârzieri și anulări masive de zboruri. Aeroportul a fost redeschis marți dimineața.

Caracterul coordonat și persistența atacului sugerează o operațiune planificată, nu o simplă greșeală sau o acțiune spontană.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a identifica responsabilii.

(sursa: Mediafax)

Subiecte în articol: poliția daneză aeroport copenhaga drone inchidere
