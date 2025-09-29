Poliția anunță că oamenilor li se promit bani pentru a participa la mitingul din Chișinău

Anunțul Poliției a fost făcut luni dimineață pe Facebook.

„Poliția deține informații cǎ pentru participarea la protestul anunțat astăzi în capitalǎ oamenilor li se promit bani, în contextul în care persoanele se abțin în a ieși în stradă. Amintim repetat organizatorilor cǎ poartă răspundere absolută pentru aceste acțiuni și cǎ legea pedepsește astfel de ilegalitate. Poliția respectă dreptul fiecărei persoane la libera exprimare și îndeamnǎ cetățenii să-și controleze acțiunile, sǎ nu se lase ademeniți și sǎ-și respecte demnitatea. În contextul în care vor fi constatate asemenea ilegalități, Poliția va interveni și le va documenta conform cadrului legal”, a transmis Poliția Republicii Moldova.

Mitingul a fost convocat de Blocul Patriotic format din partide proruse care nu recunosc rezultatul alegerilor parlamentare de duminică.

Partidul proeuropean PAS și-a zdrobit adversarii la alegerile parlamentare din Republica Moldova. PAS are peste 50% dintre voturi și va obține cel puțin 55 de mandate în Parlament. Coaliția partidelor proruse nu are nici măcar jumătate din numărul total de voturi obținute de PAS.

(sursa: Mediafax)