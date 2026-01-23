Poliția sud-africană recunoaște că a fost învinsă de crima organizată

Ministrul de Interne, Firoz Cachalia, a admis că forțele de ordine „nu sunt, în acest moment, în poziția de a învinge” grupările organizate care terorizează țara. Declarația vine într-un context alarmant: între aprilie și septembrie anul trecut, o medie de 63 de persoane au fost ucise zilnic, majoritatea în jafuri și conflicte între bande.

Cele mai afectate sunt provinciile Eastern Cape și Western Cape, unde violența a devenit tot mai sofisticată. În orașul Nelson Mandela Bay, considerat un simbol al luptei antiapartheid, bandele sunt implicate în extorcări, execuții și reglări de conturi. Doar între august și decembrie, 118 persoane au fost omorâte, iar în ianuarie, deja 40 de victime s-au adăugat bilanțului, potrivit presei locale.

Una dintre cauzele centrale ale haosului este proliferarea armelor de foc. Deși există circa trei milioane de arme deținute legal, numărul celor ilegale este cel puțin la fel de mare. Acestea alimentează conflicte sângeroase, precum masacrul din apropiere de Johannesburg, din decembrie 2025, unde 11 oameni au fost uciși într-un război pentru controlul minelor ilegale, sau atacul din Pretoria, din noiembrie, soldat cu moartea a 11 persoane, inclusiv un copil de 3 ani.

Deși autoritățile au creat o unitate specială antibande în 2019, ministrul Cachalia admite că răspunsul statului nu este la nivelul fenomenului pe care trebuie să-l combată. Cartelurile dispun de bani, influență și rețele bine înrădăcinate, în timp ce poliția rămâne depășită.

Președintele sud-african Cyril Ramaphosa promite măsuri mai dure și suplimentarea efectivelor, însă, pentru milioane de sud-africani, frica a devenit deja parte din viața de zi cu zi.