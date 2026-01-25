Polonia interzice mașinile chinezești și Tesla în bazele militare

Informația a fost publicată de TVP World și confirmată de oficiali polonezi.

Interdicția vizează vehiculele dotate cu sisteme de înregistrare audio și video, iar aplicarea măsurii este lăsată la latitudinea comandanților fiecărei baze militare.

Potrivit presei poloneze, cel puțin doi militari au fost deja refuzați la intrarea în unități militare cu autoturismele personale, inclusiv într-un caz în care era vorba despre un vehicul Tesla.

Serviciul de Contrainformații Militare al Poloniei (SKW) a emis orientări speciale pentru protejarea infrastructurii militare, avertizând asupra riscurilor generate de utilizarea dispozitivelor produse în China. Ministerul Apărării a precizat că măsurile sunt parte a unui efort mai amplu de prevenire a amenințărilor hibride.

Amenințări hibride

Decizia vine în contextul în care mașinile electrice chinezești câștigă rapid popularitate în Europa, inclusiv în Polonia, datorită prețurilor competitive și nivelului tehnologic ridicat, concurând direct cu producători occidentali consacrați, precum Tesla.

Ministerul de Externe al Chinei a criticat public hotărârea Varșoviei. Purtătorul de cuvânt Guo Jiakun a declarat că Beijingul consideră că „abuzul conceptului de securitate națională trebuie oprit”, răspunzând unei solicitări a agenției de presă poloneze PAP.

Reacția Chinei arată tensiunile tot mai mari dintre statele europene și Beijing în ceea ce privește tehnologiile sensibile și potențialele riscuri de securitate asociate acestora.

Un raport recent al Centrului pentru Studii Estice (OSW) din Varșovia descrie vehiculele moderne drept „smartphone-uri pe roți”. Autoarea raportului, Paulina Uznańska, avertizează că aceste mașini colectează cantități mari de date sensibile, inclusiv informații despre infrastructura critică, locații strategice și date biometrice ale șoferilor.

Potrivit analizei, datele agregate pot dezvălui tipare de trafic în jurul bazelor militare, oferind informații valoroase pentru actori statali ostili. Raportul amintește și faptul că Tesla a fost supusă unor restricții similare în China, inclusiv interdicții de acces în apropierea obiectivelor militare și guvernamentale.