Porci transportați cu drone s-au încurcat în cablurile de curent și au oprit curentul în tot satul

Incidentul a avut loc pe 24 ianuarie în Tongjiang, provincia Sichuan. Fermierul locuiește într-o zonă montană greu accesibilă. Crescătorul de animale a recurs la mijlocul aerian pentru a-și transporta animalele la abator. Nu existau drumuri practicabile, notează South China Morning Post.

În timpul transportului primului porc, frânghia suspendată de dronă s-a încurcat într-o linie electrică de înaltă tensiune. Animalul a rămas imobilizat în zbor. Rețeaua electrică a fost avariată. Fermierul a explicat că a greșit din cauza vizibilității reduse în zori.

O angajată a companiei locale de electricitate a declarat că satul a rămas fără curent electric timp de aproape zece ore. Doisprezece agenți au fost mobilizați pentru a repara linia. Costul estimat este de 10.000 de yuani, aproximativ 1.200 de euro. Curentul a fost restabilit în jurul orei 17:00.

Poliția locală a deschis o anchetă. Îl suspectează pe fermier că a utilizat drona într-o zonă interzisă pentru zbor. Aparatul era supraîncărcat. Un ofițer a declarat că fermierul ar putea face obiectul unei sancțiuni administrative. Ar putea fi obligat să despăgubească daunele cauzate echipamentelor electrice.

Cazul a amuzat internauții chinezi. Utilizarea dronelor agricole este obișnuită în zonele rurale ale țării. Accidentele rămân însă frecvente. În 2024, peste 40 de infracțiuni legate de zboruri ilegale cu drone au fost înregistrate numai în provincia Sichuan.

(sursa: Mediafax)