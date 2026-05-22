Jurnalul.ro Timp liber Culinar Desert de vară: Cum să prepari chec delicios cu cireșe

Desert de vară: Cum să prepari chec delicios cu cireșe

de Redacția Jurnalul    |    22 Mai 2026   •   16:45
Hepta/

Checul cu cireșe rămâne unul dintre cele mai apreciate deserturi de casă datorită simplității ingredientelor și texturii sale aerate.

Ușor de preparat și potrivit pentru orice moment al zilei, acest desert combină gustul dulce al compoziției pufoase cu prospețimea fructelor de sezon.

Secretul unui chec reușit ține de tehnica de preparare și de câteva trucuri simple care fac diferența între un desert obișnuit și unul perfect crescut și aromat.

Ingrediente necesare

  • 8 ouă (separate albușuri/gălbenușuri)
  • 8 linguri făină
  • 8 linguri zahăr
  • 1 plic praf de copt
  • 4 linguri ulei de floarea-soarelui
  • 1 lingură cacao
  • 400 g cireșe fără sâmburi
  • 1 praf de sare

Mod de preparare

Prepararea începe cu separarea ouălor. Albușurile se bat spumă cu un praf de sare până se obține o bezea fermă, esențială pentru textura aerată a checului.

Separat, gălbenușurile se mixează cu zahărul până când compoziția devine cremoasă și deschisă la culoare. Se adaugă uleiul și se omogenizează.

Ulterior, se încorporează făina amestecată cu praful de copt, adăugată treptat pentru a păstra consistența aerată a compoziției.

Un pas esențial îl reprezintă incorporarea albușurilor, care se amestecă ușor, cu mișcări de jos în sus, pentru a menține volumul.

Compoziția se împarte apoi în două părți. Într-una dintre ele se adaugă cacaoa, pentru efectul marmorat caracteristic.

Aluatul se toarnă într-o formă tapetată cu hârtie de copt, alternând straturile simple cu cele cu cacao, pentru un aspect final uniform și atractiv.

Cireșele, trecute ușor prin făină pentru a nu se lăsa la baza formei, se adaugă la final peste compoziție.

Checul se coace în cuptorul preîncălzit la 180°C timp de 35–45 de minute, fiind verificat cu o scobitoare înainte de a fi scos.

După răcire completă, desertul poate fi feliat. Rezultatul este un chec pufos, ușor aromat și plin de cireșe suculente, ideal pentru deserturi de vară sau gustări rapide, notează spynews.ro.

