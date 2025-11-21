Pras Michel, fost membru Fugees, condamnat la 14 ani de închisoare

Pras Michel, în vârstă de 52 de ani, a primit joi o pedeapsă de 14 ani de închisoare, pronunțată de judecătoarea Colleen Kollar-Kotelly de la Tribunalul Districtual din Washington.

Artistul a ales să nu se adreseze instanței înainte de pronunțarea sentinței.

În aprilie 2023, Michel a fost condamnat pentru 10 capete de acuzare, printre care conspirație și acțiune ca agent nedeclarat al unui guvern străin, potrivit NBC News.

Procesul, desfășurat în Washington, a inclus mărturii ale actorului Leonardo DiCaprio și ale fostului procuror general Jeff Sessions.

Procurorii Departamentului de Justiție au susținut că ghidurile federale de condamnare recomandau chiar și închisoarea pe viață, argumentând că Michel „și-a trădat țara pentru bani” și „a mințit fără ezitare pentru a-și duce schemele la capăt”.

Avocatul apărării, Peter Zeidenberg, a calificat sentința drept „complet disproporționată”, anunțând că Michel va face apel.

Apărarea ceruse trei ani de detenție, considerând o eventuală condamnare pe viață „absurdă” și „nejustificată”.

Potrivit anchetatorilor, Michel a primit peste 120 de milioane de dolari de la miliardarul malaezian Low Taek Jho, cunoscut drept Jho Low, și a direcționat parte din aceste fonduri către campania lui Obama prin intermediul unor donatori fictivi.

De asemenea, ar fi încercat să oprească o anchetă federală asupra lui Low, intimidând martori și mințind în timpul procesului.

Low, unul dintre finanțatorii filmului „The Wolf of Wall Street”, este fugitiv și trăiește în China, unde continuă să-și nege vinovăția.

(sursa: Mediafax)