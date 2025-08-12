Premierul australian îl acuză pe Netanyahu că este „în negare” privind suferința din Gaza

„El (n.r. - Netanyahu) mi-a reiterat ceea ce spune public, și anume că este în negare în privința consecințelor suferite de oamenii nevinovați”, a afirmat Albanese într-un interviu pentru postul public ABC și citat de Reuters, făcând referire la o convorbire telefonică avută cu premierul israelian joia trecută.

Decizia Australiei vine pe fondul presiunilor internaționale exercitate asupra Israelului, după anunțuri similare făcute de Franța, Marea Britanie și Canada. Albanese a subliniat că recunoașterea palestiniană este condiționată de angajamentele Autorității Palestiniene, în special ca gruparea militantă Hamas să nu fie implicată în viitorul stat.

Sentimentul public în Australia s-a schimbat semnificativ în ultimele luni, pe fondul planurilor Israelului de a prelua controlul militar asupra Fâșiei Gaza și a rapoartelor tot mai alarmante privind foametea și malnutriția populației.

Tensiunile s-au reflectat și în stradă, zeci de mii de manifestanți traversând podul Harbour din Sydney luna aceasta pentru a cere livrări de ajutoare în Gaza.

În regiune, Noua Zeelandă încă analizează dacă să recunoască statul palestinian, o poziție criticată dur de fosta premieră Helen Clark.

(sursa: Mediafax)