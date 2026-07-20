Premierul Péter Magyar vrea o șahistă în funcția de președinte

Prim-ministrul Ungariei, Péter Magyar, a anunțat duminică că vrea să îi propună fostei mari campioane de șah Judit Polgar să preia funcția de președinte al țării, potrivit Reuters.

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Considerată cea mai valoroasă jucătoare de șah din istorie, Judit Polgar ar urma să ocupe rolul în mare parte ceremonial de președinte al Ungariei.

Într-o postare publicată pe Facebook, Péter Magyar a scris că Judit Polgar, în vârstă de 49 de ani, ar putea reprezenta unitatea națiunii și că urmează să se întâlnească luni cu aceasta pentru a-i propune oficial candidatura.

Anunțul vine la o zi după ce președintele Tamas Sulyok a promulgat un amendament constituțional adoptat de Parlament, prin care mandatul său de șef al statului ia sfârșit.

Modificarea legislativă face parte din procesul de reformă inițiat de noua conducere de la Budapesta, care urmărește desființarea structurilor de putere construite în timpul fostului premier Viktor Orbán.

Premierul Péter Magyar susține că a primit un sprijin evident din partea alegătorilor, după victoria categorică obținută la alegerile parlamentare din luna aprilie.

Parlamentul ungar, unde partidul Tisza deține o majoritate de două treimi, va desemna noul președinte al țării. Acesta va rămâne în funcție până la intrarea în vigoare a noii Constituții pregătite de actuala conducere sau pentru o perioadă de cel mult cinci ani.

Judit Polgar este una dintre cele mai importante personalități din istoria șahului mondial. Alături de surorile sale, Zsuzsa (Susan) și Zsófia (Sofia), precum și de Ildikó Mádl, a contribuit la victoria istorică a Ungariei la Olimpiada de șah din 1988.

În cadrul acelei competiții importante, echipa maghiară a pus capăt dominației Uniunii Sovietice în întrecerea feminină.

De-a lungul carierei, Polgar a ales să participe în principal în competiții masculine și a devenit una dintre cele mai puternice jucătoare din lume într-un sport dominat tradițional de bărbați.

Ea rămâne singura femeie din istorie care a depășit pragul de 2.700 de puncte Elo, performanță asociată categoriei de „Super Mare Maestru”.

Popularitatea sa a crescut și mai mult în acest an, după lansarea pe Netflix, în luna februarie, a documentarului „Regina șahului”, dedicat carierei sale.

Premierul ungar a spus că va discuta personal cu Judit Polgar despre această posibilitate.

„Mă voi întâlni cu ea mâine și o voi întreba dacă este pregătită să servească țara noastră într-un nou rol până la adoptarea noii constituții”, a scris Péter Magyar pe Facebook.

Premierul a scris că fostei campioane i se datorează o parte importantă din prestigiul internațional al Ungariei, adăugând că „numele lui Judit Polgar este sinonim cu talentul și perseverența de decenii”.

(sursa: Mediafax)