x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Premierul slovac Robert Fico, acuzat de trădare, vine la București

de Redacția Jurnalul    |    26 Mar 2026   •   22:27
Sursa foto: Hepta

Premierul slovac Robert Fico vine în România în timp ce în Slovacia izbucnește un scandal uriaș.

Prim-ministrul este acuzat de trădare după ce opoziția a depus o plângere. Demersul a pornit după ce Fico a decis să oprească alimentarea cu energie electrică de urgență a Ucrainei.

Premierul Robert Fico, un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, este vizat de o anchetă de trădare, conform Live: Ukraine. Opoziția slovacă a depus o plângere împotriva lui Fico în februarie, iar demersul a fost susținut de semnăturile a peste 13.000 de persoane.

Liderul partidului de opoziție „Libertate și Solidaritate”, Branislav Gröling, l-a acuzat pe Fico pentru oprirea furnizării energiei electrice către Ucraina și pentru alte posibile abuzuri de putere.

Plângerea a fost transmisă de la Parchetul General slovac la parchetul regional, iar de acolo a ajuns la poliție.

Prim-ministrul slovac a luat măsura opririi furnizării de energie electrică spre Ucraina în urma suspendării tranzitului de petrol rusesc prin conducta ucraineană Drujba.

Premierul Slovaciei, Robert Fico, va efectua vineri o vizită oficială în România. Acesta va fi primit la Palatul Cotroceni de președintele Nicușor Dan și de către premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

(sursa: Mediafax)

×
Subiecte în articol: roberto fico Slovacia
Parteneri