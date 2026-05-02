Preşedintele Trump nu este satisfăcut de noua propunere a Iranului

„Iranul vrea să încheie un acord, dar eu nu sunt satisfăcut de acesta", le-a răspuns el reporterilor de la Casa Albă care întrebau despre propunerea transmisă cu câteva ore înainte de Teheran, prin intermediul mediatorilor pakistanezi.



Preşedintele a elogiat eforturile de mediere ale Pakistanului, afirmând că negocierile prin telefon continuă.



Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a afirmat că ţara sa este dispusă să continue diplomaţia dacă SUA îşi modifică pretenţiile pe care le-a apreciat ca „exagerate", precum şi „retorica ameninţătoare şi acţiunile provocatoare". El a adăugat însă în acelaşi mesaj pe Telegram că „forţele armate ale Iranului rămân gata să apere ţara de orice ameninţare".



Conform declaraţiilor făcute agenţiei de Reuters de două surse iraniene de rang înalt care au dorit să îşi păstreze anonimatul, Iranul şi-a activat apărarea antiaeriană şi intenţionează să reacţioneze amplu în caz de atac, după ce a evaluat că va fi vorba de un val scurt şi intens de lovituri americane, eventual urmate de un atac israelian.

AGERPRES