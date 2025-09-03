x close
Xi și Putin, discuție despre transplantul de organe și nemurire, în timpul paradei din Beijing

de Redacția Jurnalul    |    03 Sep 2025   •   20:45
Sursa foto: Hepta/Vladimir Putin și Xi Jinping

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și omologul său chinez, Xi Jinping, au fost prinși discutând despre transplantul de organe și o speranță de viață de până la „150 de ani”. La conversație a participat și liderul nord-coreean Kim Jong Un, potrivit Times of India.

„Biotehnologia se dezvoltă continuu. Organele umane pot fi transplantate în mod repetat. Cu cât trăiești mai mult, cu atât devii mai tânăr și (poți) chiar să atingi nemurirea”, a spus traducătorul lui Putin. Traducătorul lui Xi a completat: „Unii prezic că, în acest secol, oamenii ar putea trăi până la 150 de ani. În trecut, rar cineva trecea de 70, dar azi, la 70 de ani, încă ești copil”.

Între timp, Kim Jong Un privea zâmbind către Putin și Xi, pe măsură ce dialogul lor, auzit din greșeală, se derula.

Cei trei asistau la o paradă militară desfășurată la Beijing, care marca 80 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial. Deși oficial era o comemorare, evenimentul a devenit platforma lui Xi pentru a arăta puterea militară a Chinei și pentru a semnala solidaritatea cu națiunile partenere.

Schimbul de replici a avut loc cu puțin timp înainte ca Xi, adresându-se celor peste 50.000 de spectatori, să avertizeze că lumea se află la o răscruce între „pace sau război”, în timp ce inspecta trupele și armele avansate, inclusiv rachete hipersonice și drone navale.

(sursa: Mediafax)

