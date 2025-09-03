Xi și Putin, discuție despre transplantul de organe și nemurire, în timpul paradei din Beijing

„Biotehnologia se dezvoltă continuu. Organele umane pot fi transplantate în mod repetat. Cu cât trăiești mai mult, cu atât devii mai tânăr și (poți) chiar să atingi nemurirea”, a spus traducătorul lui Putin. Traducătorul lui Xi a completat: „Unii prezic că, în acest secol, oamenii ar putea trăi până la 150 de ani. În trecut, rar cineva trecea de 70, dar azi, la 70 de ani, încă ești copil”.

Între timp, Kim Jong Un privea zâmbind către Putin și Xi, pe măsură ce dialogul lor, auzit din greșeală, se derula.

Cei trei asistau la o paradă militară desfășurată la Beijing, care marca 80 de ani de la încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial. Deși oficial era o comemorare, evenimentul a devenit platforma lui Xi pentru a arăta puterea militară a Chinei și pentru a semnala solidaritatea cu națiunile partenere.

Schimbul de replici a avut loc cu puțin timp înainte ca Xi, adresându-se celor peste 50.000 de spectatori, să avertizeze că lumea se află la o răscruce între „pace sau război”, în timp ce inspecta trupele și armele avansate, inclusiv rachete hipersonice și drone navale.

(sursa: Mediafax)