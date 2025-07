Xi jubilează: Președintele Taiwanului anulează o vizită, după ce SUA s-ar fi opus escalei la New York

Președintele Taiwanului, Lai Ching-te, va amâna o vizită preconizată la aliații țării sale din America Latină, pe fondul unor relatări contradictorii cu privire la motivul amânării.

Lai urma să călătorească în America luna viitoare, deoarece guvernul său încearcă să consolideze sprijinul într-o regiune în care multe țări au rupt legăturile diplomatice în favoarea relațiilor cu China, care revendică Taiwanul ca teritoriu al său.

Pe fondul rapoartelor conform cărora administrația Trump s-ar fi opus unei escale propuse de președinte la New York, guvernul său a declarat că Lai nu are planuri de călătorie în străinătate din cauza unor probleme interne, inclusiv dezastre naturale și negocieri tarifare cu Statele Unite.

Cu toate acestea, o persoană care are cunoștință despre discuții a declarat pentru Associated Press că SUA „au cerut Taipei-ului să rearanjeze tranzitul – să nu treacă prin New York”. Financial Times a relatat că SUA i-au refuzat permisiunea lui Lai de a se opri în New York după ce China a ridicat obiecții la Washington cu privire la vizită.

Statele Unite au facilitat în mod tradițional tranzitele liderilor taiwanezi, dar călătoria lui Lai era sortită să înfurie Beijingul într-un moment în care președintele american Donald Trump încearcă să negocieze un acord comercial cu China. Beijingul denunță în mod regulat orice manifestări de sprijin pentru Taipei din partea Washingtonului.



(sursa: Mediafax)