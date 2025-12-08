Președintele Consiliului European acuză SUA de amestec în politicile interne ale statelor UE

Președintele Consiliului European, António Costa, a criticat luni, la o conferință de la Paris, tonul tot mai dur al administrației americane față de Europa, afirmând că parteneriatul transatlantic are la bază respectul reciproc, iar suveranitatea statelor europene nu poate fi pusă în discuție.

Oficialul european a declarat: „Cu siguranță, această strategie continuă să vorbească despre Europa ca despre un aliat. Este bine. Dar dacă suntem aliați, trebuie să acționăm ca aliați. Iar aliații nu amenință să se amestece în viața democratică sau în alegerile politice interne ale acestor aliați. Ei îi respectă. Își respectă reciproc suveranitatea”.

Acesta a mai punctat că declarațiile făcute de oficialii americani nu mai pot fi considerate simple ieșiri izolate, ci reflectă „noua doctrină a Statelor Unite”.

Costa a mai declarat că „Statele Unite nu pot înlocui cetățenii europeni în a decide care sunt partidele potrivite și care sunt partidele greșite” criticând referirile din strategia americană privind sprijinirea „partidelor patriotice europene”.

Președintele a apărat putere de reglementare a Uniunii Europene, făcând trimitere la amenda recentă impusă platformei X în baza Legii Serviciilor Digitale. „Nu există libertate de exprimare fără libertatea de informare, iar aceasta este posibilă doar acolo unde pluralismul este respectat”, a afirmat Costa.

Administrația Donald Trump a criticat în repetate rânduri politicile statelor UE cu privire la migrație dar și pentru faptul că democrața nu mai este respectată.