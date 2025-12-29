Australia anunță o anchetă pentru a stabili dacă atacul terorist de la Bondi Beach putea fi prevenit

Ancheta va evalua modul în care au acționat agențiile de aplicare a legii și serviciile de securitate și dacă legislația în vigoare sau eventuale lacune de informații au împiedicat intervenția în timp util împotriva presupuşilor atacatori - un tată și un fiu despre care poliția spune că au fost inspirați de gruparea extremistă Stat Islamic.

Atacul a avut loc pe 14 decembrie, în timpul unei celebrări evreiești de Hanukkah la celebra plajă Bondi din Sydney, șocând Australia, o țară cunoscută pentru legile sale stricte privind armele de foc, și amplificând îngrijorările legate de creșterea antisemitismului.

Familiile victimelor și ale persoanelor rănite au cerut înființarea unei comisii regale, cea mai puternică formă de anchetă guvernamentală, pentru a investiga atât atacul, cât și eventualele eșecuri ale serviciilor de informații.

Premierul Albanese a respins însă această opțiune, argumentând că un astfel de proces ar dura ani, în timp ce guvernul dorește răspunsuri și măsuri rapide, notează Reuters.

Potrivit premierului, comitetul independent va prezenta raportul final în luna aprilie 2026, iar Parlamentul va fi convocat cât mai curând anul viitor pentru a analiza eventualele modificări legislative necesare.

(sursa: Mediafax)