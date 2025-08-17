Președintele Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliției de Voință”

În contextul evoluțiilor internaționale, președintele Nicușor Dan urmează să participe în după-amiaza zilei de duminică la reuniunea „Coaliției de Voință”.

Liderii „Coaliției de Voință” se vor întâlni prin videoconferință duminică după-amiază, înaintea vizitei președintelui Volodimir Zelenski la Washington, luni, a anunțat sâmbătă președinția franceză.

Întâlnirea va fi coprezidată de președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz și premierul britanic Keir Starmer, a precizat biroul.

Vineri, președintele SUA, Donald Trump s-a întâlnit cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, însă întâlnirea bilaterală nu a produs rezultate în privința Războiului din Ucraina.

