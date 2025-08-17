x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Președintele sud-coreean promite reluarea acordului militar cu Coreea de Nord

Președintele sud-coreean promite reluarea acordului militar cu Coreea de Nord

de Redacția Jurnalul    |    17 Aug 2025   •   15:20
Președintele sud-coreean promite reluarea acordului militar cu Coreea de Nord
Sursa foto: Wikipedia

Președintelele Coreei de Sud, Lee Jaye Myung, va încerca să reia cooperarea inter-coreeană și să restabilească acordul din 2018 privind suspendarea activităților militare la granița cu Coreea de Nord, informează Reuters.

Cu prilejul comemorării a 80 de ani de la e la eliberarea de sub dominația japoneză, președintele Lee Jaye Myung a declarat că intenționează să readucă în vigoare Acordul Militar semnat cu Coreea de Nord în septembrie 2018.

În contextul unor escaladări a tensiunilor, Coreea de Sud a renunțat la implementarea unor prevederi ale Acordului ce a condus la anularea efectivă a Acordului de către autoritățile de la Phenian.

Ales în cadrul alegerilor anticipate din iunie, președintele Lee și-a arătat de mai multe ori deschiderea față de relansarea dialogului cu Nordul.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Subiecte în articol: coreea de nord coreea de sud
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri