Prețul petrolului urcă peste 116 dolari pe baril pe piețele internaționale

Prețul petrolului a crescut puternic înaintea deschiderii piețelor de luni, până la aproximativ 116 dolari pe baril, potrivit datelor citate de MarketWatch. Contractele futures pentru petrolul WTI au urcat cu aproximativ 30%, după ce săptămâna trecută înregistraseră deja o creștere record de aproximativ 36%. În același timp, cotația Brent a avansat cu aproximativ 26%, după o creștere de circa 27% în săptămâna precedentă.

Pe piața petrolului există două repere principale după care sunt urmărite prețurile. Unul dintre acestea este Brent crude oil, un tip de țiței extras în Marea Nordului și folosit drept referință pentru cea mai mare parte a tranzacțiilor mondiale. Celălalt este West Texas Intermediate (WTI), petrolul de referință pentru piața din Statele Unite.

În timpul tranzacțiilor de duminică, petrolul american WTI a atins chiar un vârf de aproximativ 119,48 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din iunie 2022, potrivit datelor citate de Dow Jones Market Data, platforma de date și statistici financiare a grupului Dow Jones.

Creșterea accelerată a prețurilor este alimentată de îngrijorările investitorilor privind posibilitatea unor perturbări majore ale fluxurilor de petrol din Golful Persic. Un punct critic pentru aprovizionarea globală este Strâmtoarea Hormuz, ruta maritimă prin care trece o parte importantă din exporturile de țiței ale statelor din Orientul Mijlociu. În prezent, mai multe petroliere evită sau întâmpină dificultăți în traversarea zonei.

Pe fondul acestor evoluții, tensiunile s-a extins și pe piețele financiare. Contractele futures pentru acțiunile americane au scăzut puternic, iar cele pentru indicele Dow Jones au coborât cu peste 1.000 de puncte. Contractele indică modul în care investitorii se așteaptă să evolueze bursele înainte de deschiderea oficială a tranzacțiilor. Futures pentru indicele S&P 500 au pierdut peste 2%, iar cele pentru Nasdaq-100 au scăzut cu aproximativ 2,4%.

Scăderile s-au resimțit și pe piețele asiatice. Indicele bursier Nikkei 225, care urmărește evoluția celor mai importante companii listate la bursa din Tokyo, a pierdut aproximativ 7%, iar indicele sud-coreean Kospi, principalul indicator al pieței de acțiuni din Coreea de Sud, a scăzut cu aproape 8%.

Analiștii avertizează că o creștere prelungită a prețului petrolului ar putea avea efecte importante asupra economiei globale. La niveluri de peste 100 de dolari pe baril, petrolul mai scump poate duce la creșterea inflației și poate încetini creșterea economică.

Economiștii estimează că un astfel de nivel al petrolului ar putea adăuga aproximativ 0,7 puncte procentuale la inflația globală și ar putea reduce ritmul de creștere economică cu aproximativ 0,4 puncte procentuale. În aceste condiții, crește riscul unui scenariu de „stagflație”, caracterizat prin inflație ridicată, creștere economică mai slabă și creșterea șomajului.

Creșterea prețului petrolului se reflectă deja și în costurile combustibililor. În Statele Unite, prețul benzinei a crescut cu aproape 47 de cenți pe galon în ultima săptămână, potrivit datelor citate de presa financiară.

Investitorii urmăresc acum cu atenție evoluțiile geopolitice și situația transporturilor de petrol din Golful Persic, deoarece orice perturbare prelungită a fluxurilor de energie din regiune ar putea menține volatilitatea ridicată pe piețele globale.

Însă, în timp ce prețurile ridicate ale petrolului afectează economia mondială, ele tind să favorizeze companiile din sectorul energetic. Titlurile unor mari producători de petrol și gaze au urcat semnificativ pe bursele regionale. Compania chineză Cnooc a crescut cu aproximativ 10% pe bursa din Shanghai, atingând limita zilnică de variație, în timp ce PetroChina și Sinopec au avansat cu 7,6% și, respectiv, 3,6%. Pe bursa din Hong Kong, Cnooc era în creștere cu aproximativ 7%, iar PetroChina cu circa 3,6%.

Și alte companii din sectorul energetic au înregistrat creșteri. China Shenhua Energy a urcat cu aproximativ 4,5%, iar Yankuang Energy Group și Ningxia Baofeng Energy Group au câștigat un avans de 7,7% și 10% pe bursa din Shanghai.

De asemenea, în Malaezia, acțiunile Hibiscus Petroleum au crescut cu aproximativ 18,5%, iar Petronas Chemicals a câștigat 7%.

(sursa: Mediafax)