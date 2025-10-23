Prețul petrolului a crescut după anunțul lui Trump privind sancțiuni împotriva companiilor rusești

Ambele contracte principale de petrol au crescut cu aproape trei procente, după ce marți au crescut cu peste două procente, la vestea măsurilor luate, după ce liderul american a declarat că eforturile de pace ale Ucrainei cu omologul său Vladimir Putin „nu duc nicăieri”.

Mișcarea a fost însoțită de o altă rundă de sancțiuni din partea Uniunii Europene, ca parte a încercărilor de a presa Moscova să pună capăt invaziei sale de trei ani și jumătate în Ucraina.

Trump a decis asupra sancțiunilor după ce planurile pentru un nou summit cu Putin la Budapesta au eșuat săptămâna aceasta.

„De fiecare dată când vorbesc cu Vladimir, am conversații bune, iar apoi nu duc nicăieri”, a declarat președintele SUA ca răspuns la o întrebare a unui jurnalist AFP din Biroul Oval.

Dar el spera că „sancțiunile extraordinare” impuse giganților petrolieri Rosneft și Lukoil Oil vor fi de scurtă durată și că „războiul se va rezolva”.

Brent și WTI se aflau ambele la maxime de aproape două săptămâni după creșterile bruște, ajutate de afirmațiile lui Trump că India a fost de acord să reducă achizițiile de marfă din Rusia ca parte a unui acord comercial cu SUA.

