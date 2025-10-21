Primarul orașului Pisaflores a fost asasinat

Potrivit poliției locale, atacatorii au deschis focul asupra primarului Miguel Bahena înainte de a fugi de la locul incidentului, iar autoritățile au precizat că trupul victimei avea cel puțin cinci răni din împușcare.

Atacul a fost condamnat de Partidul Verde, partidul din care făcea parte Bahena și care face parte din coaliția de guvernare, fiind calificat drept „un asasinat laș”.

Formațiunea a transmis un apel autorităților, cerând rezolvarea cât mai rapidă a anchetei și pedepsirea vinovaților.

Mexicul se confruntă de aproape două decenii cu un val persistent de violență legată de traficul de droguri. Cartelurile vizează oficialii locali care se opun intereselor lor sau care refuză să primească mită.

(sursa: Mediafax)