Primarul orașului Washington este anchetat pentru o călătorie finanțată de Qatar

Departamentul de Justiție al SUA o are în vizor pe Muriel Bowser. Primarul democrat al orașului Washington, D.C., aflat în funcție din 2015, face obiectul unei anchete de corupție desfășurate de Biroul Procurorului SUA din capitală, a dezvăluit joi New York Times, citând surse apropiate cazului.

Ancheta se referă la o călătorie la Dubai în 2023 cu patru membri ai personalului pentru o conferință ONU privind clima, finanțată de Qatar.

Afacerea a izbucnit în urma dezvăluirilor făcute de postul local de știri WJLA în aprilie anul trecut.

Când a fost întrebată de jurnaliști despre finanțarea călătoriei, administrația orașului a oferit o serie de relatări contradictorii. Inițial, au susținut că Camera de Comerț din Washington a plătit, înainte de a-și retrage declarația și de a argumenta că călătoria fusese acoperită de Conferința Primarilor Americani (o organizație non-partizană a liderilor din marile orașe americane). Cu toate acestea, o scrisoare din martie, trimisă de oficiali qatarezi către biroul primarului, confirmă că Doha a cheltuit într-adevăr peste 61.000 de dolari pentru călătorie.

Ancheta ar putea stagna rapid. Săptămâna aceasta, agentul FBI care a condus-o a fost concediat de administrația Trump pentru participarea la o anchetă privind încercările președintelui de a invalida alegerile din 2020. Unitatea anticorupție a procuraturii a fost, de asemenea, „grav slăbită” de un val de concedieri și demisii, relatează New York Times .

Din punct de vedere juridic, cazul prezintă deficiențe semnificative. Pentru a dovedi corupția, procurorii ar trebui să stabilească faptul că primarul a furnizat servicii Qatarului în schimbul călătoriei.

Acest element crucial nu a fost încă demonstrat. „A fost o călătorie de afaceri”, susține biroul lui Bowser. „Reprezentanții Districtului Columbia călătoresc în mod regulat pentru a promova Washingtonul ca destinație pentru investiții și creștere”, au adăugat aceștia.

Această anchetă vine în contextul în care primarul Muriel Bowser s-a confruntat deja cu Donald Trump vara trecută, când președintele a plasat poliția din Washington, D.C., sub control federal, susținând că vrea să „salveze orașul” de criminalitate. Primarul a descris mișcarea ca fiind „tulburătoare și fără precedent”, resemnându-se totodată să coopereze.

(sursa: Mediafax)