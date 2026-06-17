Prințesa moștenitoare a Norvegiei a trecut cu succes printr-un transplant de plămâni. Palatul Regal a făcut anunțul oficial

Prințesa Mette-Marit a Norvegiei a suferit cu succes un transplant de plămâni după lupta cu fibroza pulmonară

Prințesa moștenitoare Mette-Marit a Norvegiei a fost supusă cu succes unui transplant de plămâni, după ani de luptă cu o boală pulmonară gravă. Casa Regală norvegiană a confirmat că intervenția chirurgicală a decurs bine, iar soția prințului moștenitor Haakon se află în prezent în perioada de recuperare, potrivit CNN.

Operația care i-ar fi putut salva viața

Mette-Marit, în vârstă de 52 de ani, a fost diagnosticată în anul 2018 cu fibroză pulmonară, o afecțiune cronică ce provoacă cicatrizarea progresivă a țesutului pulmonar și reduce capacitatea organismului de a absorbi oxigenul.

Potrivit unui comunicat transmis de Casa Regală a Norvegiei, intervenția chirurgicală a fost un succes, iar prințesa se recuperează sub supravegherea medicilor.

Profesorul Are Holm, reprezentant al Spitalului Universitar din Oslo, a precizat că, asemenea tuturor pacienților care beneficiază de un transplant de organe, Mette-Marit va rămâne internată timp de câteva săptămâni pentru monitorizare și tratament postoperator.

La începutul lunii iunie, medicii anunțaseră că starea sa de sănătate se deteriorase semnificativ. Spitalul Universitar din Oslo confirma atunci că prințesa fusese inclusă pe lista de așteptare pentru un transplant de plămâni, existând temeri serioase privind evoluția bolii. Conform evaluărilor medicale, fără intervenția salvatoare, speranța sa de viață ar fi fost limitată la aproximativ un an.

Familia regală a observat agravarea bolii

Semnalele privind agravarea stării de sănătate a prințesei au devenit publice încă din decembrie anul trecut. Prințul moștenitor Haakon declara atunci că familia observase schimbări evidente și că soția sa întâmpina dificultăți tot mai mari în procesul de respirație.

În mesajul transmis după operație, prințul și prințesa au mulțumit populației pentru susținerea și mesajele de încurajare primite în ultimele săptămâni. Casa Regală a precizat că următoarea actualizare oficială privind starea de sănătate a lui Mette-Marit va fi oferită cel mai probabil după externarea acesteia.

Prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, a apreciat în repetate rânduri deschiderea cu care prințesa a vorbit despre boala sa, considerând că această transparență poate contribui la creșterea gradului de conștientizare a problemelor cu care se confruntă pacienții diagnosticați cu afecțiuni similare.

Povestea de dragoste care a cucerit Norvegia

Mette-Marit a intrat în atenția publicului la sfârșitul anilor '90, când l-a cunoscut pe Haakon Magnus la un festival de muzică.

La acea vreme, ea avea 25 de ani, era mamă singură, necăsătorită și provenea din afara aristocrației. Relația dintre cei doi a provocat inițial controverse și o adevărată furtună mediatică, însă în timp a câștigat simpatia unei mari părți a populației norvegiene.

Astăzi, Mette-Marit este una dintre cele mai cunoscute și respectate figuri ale monarhiei norvegiene, iar vestea transplantului a generat un val de solidaritate în întreaga țară.

Monarhia norvegiană, afectată de scandaluri și controverse

Operația prințesei are loc într-o perioadă extrem de dificilă pentru familia regală.

În această săptămână, fiul lui Mette-Marit dintr-o relație anterioară, Marius Borg Høiby, în vârstă de 29 de ani, a fost condamnat pentru viol și violență domestică, primind o pedeapsă de patru ani de închisoare în urma unui proces intens mediatizat care a dominat presa norvegiană.

În paralel, prințesa a fost nevoită să își ceară scuze regelui și reginei Norvegiei pentru relațiile pe care le-a avut în trecut cu Jeffrey Epstein. Mette-Marit îl descrisese cândva drept prieten, deși a întrerupt orice contact cu acesta cu mai mulți ani înainte de moartea sa, survenită în 2019.

Aceste controverse au afectat imaginea monarhiei norvegiene. Un sondaj realizat în luna februarie a arătat că susținerea populației pentru menținerea monarhiei a scăzut la un nivel record de 60%. Ulterior, în luna mai, procentul a revenit la 64%, semn că încrederea publicului și-a revenit parțial.

În ciuda dificultăților recente, vestea reușitei transplantului de plămâni reprezintă un moment de speranță pentru familia regală și pentru numeroșii norvegieni care urmăresc cu emoție recuperarea prințesei Mette-Marit.