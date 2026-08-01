Secretul unui creier sănătos la bătrânețe: De ce trebuie să limitezi zahărul în primii doi ani ai copilului

Limitarea consumului de zahăr în primii doi ani de viață ar putea avea efecte benefice asupra sănătății creierului chiar și la zeci de ani distanță, arată un nou studiu realizat de cercetători de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Hong Kong. Potrivit BBC, deși rezultatele sunt promițătoare, specialiștii spun că ar trebui să fie efectuate și cercetări suplimentare înainte de a putea stabili o legătură directă între consumul redus de zahăr și prevenirea demenței.

În cadrul cercetării au fost analizate efectele eliminării raționalizării zahărului în Marea Britanie, măsură care a dus la o creștere rapidă a consumului de zahăr în alimentația populației. Rezultatele arată că persoanele care au fost copii mici în perioada în care zahărul era încă raționalizat au avut un risc cu 23% mai mic de a dezvolta demență, comparativ cu cei care s-au născut după eliminarea restricțiilor.

În cazul celor expuși la mai puțin zahăr, diagnosticul de demență a fost întârziat, în medie, cu aproximativ doi ani și jumătate.

Autorii studiului precizează însă că analiza nu poate demonstra fără echivoc că zahărul este cauza acestor diferențe. Cu toate acestea, ei spun că o alimentație sănătoasă în primii ani de viață rămâne esențială pentru dezvoltarea organismului și a creierului.

Nu este primul studiu care arată cât de mult contează primele 1.000 de zile de viață pentru sănătatea de mai târziu. De-a lungul timpului, mai multe cercetări au analizat ceea ce specialiștii numesc „experimentul natural” reprezentat de perioada de după cel de-al doilea război mondial.

După încetarea raționalizării zahărului, în septembrie 1953, consumul mediu zilnic aproape s-a dublat, crescând de la aproximativ 41 de grame pe zi, echivalentul a zece cuburi de zahăr, la aproximativ 80 de grame pe zi, adică în jur de 20 de cuburi de zahăr.

Cercetările anterioare au asociat această creștere cu o incidență mai mare a diabetului de tip 2 și a hipertensiunii arteriale în anii care au urmat.

În cazul acestui studiu, însă, cercetătorii au analizat datele a aproape 65.000 de participanți incluși în proiectul UK BioBank. Echipa de la Universitatea de Știință și Tehnologie din Hong Kong a comparat persoanele care au crescut în perioada în care consumul de zahăr era limitat cu cele care au copilărit după eliminarea acestor restricții.

Datele susțin că limitarea consumului de zahăr până la vârsta de doi ani a fost asociată cu o reducere cu 23% a incidenței demenței și cu amânarea diagnosticului bolii cu aproximativ doi ani și jumătate.

„Constatările noastre sugerează că limitarea consumului de zahăr în primele etape ale vieții poate avea beneficii de durată pentru sănătatea creierului”, a declarat cercetătoarea Jiazhen Zheng. „Sunt necesare cercetări suplimentare” pentru a înțelege dacă zahărul are acest efect, a precizat Jiazhen Zheng.

Rezultatele studiului au fost publicate în revista Neurology. Cu toate acestea, autoarea cercetării spune că sunt necesare investigații suplimentare pentru a înțelege mai bine mecanismele care contribuie.

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(sursa: Mediafax)