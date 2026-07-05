Prințul William, sprijin masiv pentru comunitate: Peste 2.400 de persoane vulnerabile au fost ajutate de fundația sa

Prințul William, în vârstă de 44 de ani, se implică de zeci de ani în cauze care vin în sprijinul persoanelor fără adăpost, inspirat de o vizită pe care a făcut-o împreună cu mama sa, regretata prințesă Diana, la un adăpost pentru persoanele care trăiesc pe străzi, atunci când el avea 11 ani. Prințesa Diana a murit într-un accident de automobil patru ani mai târziu.



El a înființat organizația Homewards în 2023 și consideră că problema persoanelor fără adăpost este un domeniu în care, în calitate de viitor rege, poate să contribuie pentru a schimba situația.



'A fi o persoană fără adăpost nu este un eșec individual. Este un eșec sistemic. Și dacă sistemele contribuie la crearea problemei, tot ele pot ajuta la prevenirea acesteia', a declarat prințul William, într-un discurs ținut marți în centrul Londrei.



Se estimează că, în orice noapte, în Regatul Unit există aproximativ 300.000 de persoane fără adăpost care dorm pe străzi, potrivit organizației caritabile Crisis.



Proiectul Homewards își propune să elaboreze un plan strategic pe o perioadă de cinci ani, care să arate modul în care sprijinul, finanțarea și mentoratul pot contribui la prevenirea fenomenului persoanelor fără adăpost.



'În cele șase spații ale noastre, observăm semne concrete de schimbare', a declarat prințul William, adăugând că își dorește ca abordarea organizației Homewards să fie implementată și în alte zone ale țării.



Într-o perioadă în care finanțele familiei regale sunt supuse unei atenții sporite, prințul William a anunțat în luna mai că va vinde o parte din vastul său patrimoniu moștenit, în parte pentru a veni în ajutorul persoanelor care locuiesc în acele zone, prin investiții în locuințe la prețuri accesibile.



Organizația Homewards a construit deja locuințe la prețuri accesibile în unele zone și colaborează cu bănci precum Lloyds Banking Group pentru a-i ajuta pe cei aflați în situații de risc să obțină finanțări pentru locuințe, precum și cu angajatori precum Ikea pentru a ajuta aceste persoane să-și găsească locuri de muncă.



Chelsie Robinson, în vârstă de 28 de ani, o cântăreață de operă din Newport, Țara Galilor, a declarat în fața jurnaliștilor că viața ei s-a schimbat catastrofal după moartea mamei sale. Ea a dezvăluit că organizația Homewards și interesul prințului William față de povestea ei au fost esențiale pentru a o ajuta să își revină.



'M-au ajutat foarte mult, iar acum am în sfârșit casa mea, apartamentul meu și locul meu de muncă... este pur și simplu uimitor', a declarat ea. AGERPRES