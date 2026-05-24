Procurorul general al Republicii Moldova, scandal uriaș cu banii găsiți în spatele butoaielor de vin

Procurorul general Alexandru Machidon din Republica Moldova a explicat situația banilor găsiți în casa părinților săi decedați, tramsmite Ziarul de Gardă.

Machidon spune că suma nu a fost o surpriză pentru familie. „Aceste mijloace financiare nu erau un secret, și eu, și sora mea știam despre existența lor și despre locul aflării de mulți ani", a scris procurorul. El precizează că banii reprezintă economiile părinților acumulate pe parcursul vieții.

Tatăl său a avut mai multe activități economice. A exportat mere în Federația Rusă și a importat automobile din Germania și Polonia. A lucrat oficial în Israel. Împreună cu mama procurorului, a fondat o întreprindere individuală activă din 1995 până la deces.

Machidon subliniază că suma nu a apărut ca explicație de circumstanță. Cei 55.000 de euro reprezentând cota sa din moștenire erau incluși în declarația de avere din 2018. „Cu mult înainte de procedura de evaluare externă în privința mea", precizează el.

Comisia de evaluare a procurorilor a cerut explicații în privința a trei subiecte legate de averea sa. A avut loc în două runde de audieri. Decizia finală a fost de promovare a evaluării.

Comisia a constatat că întreprinderea individuală a părinților declarase oficial pierderi sau venit zero. Machidon nu a prezentat dovezi directe nici pentru banii obținuți de tatăl său în Israel. Comisia a recurs la „ipoteze argumentate" pentru a valida proveniența sumei.

Procurorul general spune că denigrarea are un scop precis. „A pornit cu scopul de a lovi în procuratură, nu atât în mine, și de a submina progresele care se fac în justiție", scrie Machidon. El promite că va lucra pentru ca procuratura să câștige respectul societății.

