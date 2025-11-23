„Ne îndreptăm spre pacea justă”: Progrese semnificative în negocierile de la Geneva privind conflictul din Ucraina

„Avem progrese foarte bune și ne îndreptăm spre pacea justă și durabilă pe care o merită poporul ucrainean”, a declarat Yermak reporterilor. Rubio a calificat discuțiile drept „probabil cele mai productive de până acum în întregul proces”.

Planul propus de SUA include delimitarea forțelor armate ucrainene la 800.000 de militari în timp de pace, o cifră superioară limitei de 600.000 avansate inițial de americani. De asemenea, negocierile privind schimburile teritoriale vor începe de la linia actuală de contact, fără recunoașteri teritoriale prealabile, o concesie importantă față de propunerea SUA.

O contrapropunere europeană, elaborată de Marea Britanie, Franța și Germania (E3), însumează aceste priorități. În acest context, Andri Yermak s-a întâlnit deja cu consilierii de securitate ai acestor țări, semnalând o unitate solidă în jurul Kievului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a exprimat speranța unui rezultat pozitiv și a subliniat necesitatea încetării vărsării de sânge. El a scris pe Telegram că „războiul trebuie oprit și nu trebuie reluat”.

Deși planul american a suscitat îngrijorări, inclusiv în privința renunțării la anumite teritorii, oficialii ucraineni au indicat că propunerile vor lua în considerare „o serie de elemente bazate pe viziunea ucraineană”, considerate vitale pentru interesele naționale.

Negocierile continuă, iar următoarea rundă va avea loc în sediul misiunii SUA în fața ONU din Geneva, cu participarea lui Marco Rubio, Steve Witkoff și Dan Driscoll﻿.

Detalii suplimentare privind contextul negocierilor arată că planul inițial elaborat de SUA, care include 28 de puncte, este perceput drept favorabil Rusiei din punct de vedere teritorial și militar. Propune cedarea regiunii estice Donbas (Donețk și Lugansk), precum și Crimeea, controlate de Ucraina, către Rusia, și limitarea forțelor armate ucrainene la 600.000 de militari, potrivit Mediafax.

Această propunere a generat opoziție puternică la Kiev și la capitalele europene aliat, iar europenii (Franța, Germania și Marea Britanie) au elaborat o contrapropunere care prevede o limită mai mare a efectivelor (800.000) și încearcă să elimine recunoașterea teritoriilor ocupate ca teritorii rusești, insistând pe negocieri începând de la linia actuală de contact.

Zelenski afirmă că există disponibilitatea de a încorpora o "viziune ucraineană" în planul de pace al lui Trump

Oficialii ucraineni spun că acest proces este „constructiv” și reflectă o atenție sporită la observațiile lor, având în vedere importanța critică a „viziunii ucrainene” în tratative.

Președintele Zelenski a subliniat necesitatea de a pune capăt vărsării de sânge și a reafirmat că Ucraina trebuie să fie capabilă să se apere, respingând concesii teritoriale majore care i se solicită prin planul SUA. El a primit un termen limită de la președintele american Donald Trump pentru acceptarea planului, dar discuțiile continuă și există speranța ajustării sale, potrivit Agerpres.

„În acest moment, există înţelegerea faptului că propunerile americane pot lua în considerare o serie de elemente bazate pe viziunea ucraineană şi care sunt de o importanţă critică pentru interesele naţionale ale Ucrainei", a declarat preşedintele Zelenski pe conturile sale de Telegram şi X.



„Mai multe eforturi sunt în curs de desfăşurare pentru ca toate elementele să fie cu adevărat eficiente în atingerea obiectivului principal aşteptat de poporul nostru: să punem capăt odată pentru totdeauna vărsării de sânge şi războiului", a adăugat Zelenski.

În paralel, negocierile europene încearcă să echilibreze concesiile pentru a evita o prematură capitulare a Ucrainei, facilitând în același timp păstrarea suveranității și a securității pe termen lung.

Această rundă de negocieri de la Geneva este considerată una dintre cele mai importante de până acum în încercarea de a transforma planurile în acorduri viabile care să aducă pace durabilă în regiune.