Peste 1.000 de noi dosare în programul Rabla Auto au fost aprobate

AFM a publicat noi liste cu dosare aprobate în urma ședinței comitetului de avizare de marți, 30 decembrie 2025.

Astfel, în cadrul Programului Rabla auto pentru persoane fizice a fost publicată o nouă listă care cuprinde 1.034 de ecotichete în valoare de 12.593.000 de lei.

De asemenea, au fost publicate liste de peste 300 de dosare aprobate în cadrul programelor „Iluminat Public”, dar și o listă cu 60 de cereri de finanțare în Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate.

„În ultimele 14 zile, prin efortul susținut al colegilor a fost posibilă analiza și aprobarea a peste 1.100 de contracte în total, în valoare de peste 3,3 miliarde de lei”, a declarat Florin Bănică, președintele AFM.

Reprezentanții Administrației arată că până acum în Programul Iluminat public au fost aprobate 975 de dosare, în valoare de peste 1,39 miliarde de lei, iar în Programul privind sistemele de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate au fost aprobate 96 de dosare, în valoare de peste 1,58 miliarde de lei.

De asemenea, în Programul Protecția speciilor de faună sălbatică au fost aprobate 14 dosare, în valoare de peste 4,1 milioane de lei, iar pentru persoanele fizice, în anul 2025, 1.615 de cereri, în valoare de peste 20 de milioane de lei, în Programul Fabrici de reciclare au fost aprobate 21 de dosare, în valoare de peste 408 de milioane de lei, iar în Programul Rabla auto pentru persoane fizice 13.591 de ecotichete, în valoare de peste 169 de milioane de lei.

(sursa: Mediafax)