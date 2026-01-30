Propagandist rus, la televiziunea de stat: „Trebuie să-i distrugem pe toți!”

Declarațiile au fost făcute în cadrul talk-show-ului politic Evening with Vladimir Solovyov, difuzat pe Russia-1, și au stârnit reacții dure pe rețelele sociale, unde au fost catalogate drept incitare la violență și retorică genocidară. Vladimir Soloviov, cetățean rus, se află sub sancțiuni internaționale impuse de Uniunea Europeană și alte state occidentale, pentru rolul său în promovarea propagandei Kremlinului.

Clipul cu afirmațiile făcute în emisiune a fost semnalat vineri, într-o postare pe platforma X, de fostul consilier al ministrului de Interne al Ucrainei, Anton Gerașcenko, care a descris mesajul drept un apel la uciderea populației civile.

În timpul unei discuții despre presupusa lipsă de compasiune a ucrainenilor față de locuitorii regiunii ruse Kursk, Soloviov a afirmat: „Trebuie să-i distrugem pe toți. Și ajunge cu mila. Toate aceste vaiete ne-au săturat”. Prezentatorul a continuat, generalizând asupra populației civile din Ucraina: „N-am văzut ca în Ucraina cineva să arate compasiune. Dacă tac, înseamnă că și-au meritat soarta”.

Discursul a escaladat în platou, unde unul dintre invitați a strigat „Moarte!”, iar Soloviov a adăugat: „Moartea nu depinde de noi, depinde de Zelenski. El îi condamnă la moarte”. Responsabilitatea pentru victimele civile este mutată astfel asupra conducerii de la Kiev, o tehnică frecventă în propaganda de război rusă.

Emisiunea lui Soloviov este una dintre cele mai urmărite producții politice ale televiziunii de stat ruse și reunește constant prezentatori și comentatori apropiați de Kremlin, alături de politicieni și analiști pro-război. În platou sunt invitați frecvent susținători ai escaladării conflictului, iar discursul promovat justifică atacurile asupra infrastructurii civile și demonizează colectiv populația ucraineană. Limbajul folosit, generalizant și dezumanizant, este calificat de critici drept un instrument de legitimare a războiului total.

Comentariile au fost preluate pe rețelele sociale, unde au fost descrise drept retorică extremistă și incitare la violență împotriva unei populații, în contradicție cu normele dreptului internațional umanitar. Reacțiile online avertizează că astfel de declarații normalizează violența împotriva civililor și contribuie la justificarea atacurilor care afectează milioane de oameni.

Nu este prima dată când Soloviov folosește un astfel de discurs. La mijlocul lunii ianuarie, prezentatorul a provocat reacții puternice în Armenia, după ce a pus sub semnul întrebării dreptul internațional și a sugerat că Rusia ar putea recurge la forță militară și împotriva altor state din „zona sa de influență”.

(sursa: Mediafax)