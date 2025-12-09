Putin se așteaptă la un conflict prelungit, nu la pace, iar Europa evită discuțiile dure cu publicul

Războiul din Ucraina rămâne într-o fază intensă, cu peste o mie de soldați uciși sau răniți zilnic, iar inițiativa diplomatică promovată de președintele american, Donald Trump, nu pare să reducă luptele, se arată într-o analiză Sky News.

Potrivit șefului armatei ucrainene, Vladimir Putin folosește negocierile ca „acoperire” pentru a încerca să cucerească și mai mult teritoriu, crescând presiunea asupra frontului ucrainean.

Kremlinul nu arată niciun semn că intenționează să încetinească ritmul operațiunilor militare. Rusia are peste 710.000 de militari desfășurați pe un front de 1.250 de kilometri, iar economia este puternic reorientată către producția de armament.

Sky News subliniază că această mobilizare pe termen lung este un indiciu clar că Putin anticipează mai mult război, nu pace.

Scenariile privind finalul conflictului depind de conținutul unui eventual acord de pace. Fără o schimbare majoră de poziție a administrației Trump, înfrângerea completă a Rusiei este considerată improbabilă. O soluție realistă ar fi o „înghețarea” liniilor actuale, urmată de negocieri de fond, însă aceasta ar necesita ca statele NATO din Europa, inclusiv Marea Britanie, Franța și Germania să revină la o pregătire militară de tip război.

În Franța, autoritățile vorbesc deja deschis despre posibilitatea ca familiile să-și piardă copiii într-un conflict cu Rusia, iar Germania testează aptitudinile medicale ale tuturor bărbaților de 18 ani pentru un posibil serviciu național.

În Marea Britanie, Sky News remarcă absența unei discuții similare cu publicul. Premierul Keir Starmer nu a abordat deschis riscurile, iar apelurile șefului militar la „pregătire pentru luptă” rămân, în opinia experților, simple formule tehnice fără rezonanță pentru populație.

Un alt scenariu, considerat cel mai periculos, este acela în care Europa este marginalizată în negocieri, iar Ucraina este forțată să accepte condiții favorabile Moscovei, inclusiv cedarea unor teritorii din Donbas.

O astfel de înțelegere ar duce probabil doar la o pauză temporară, înainte ca Rusia să încerce din nou să avanseze, fie în restul Ucrainei, fie spre granițele NATO.

În contextul în care noua strategie de securitate a administrației Trump clarifică faptul că SUA ar interveni în Europa doar dacă ar avea interes direct, garanțiile prevăzute de Articolul 5 al NATO devin tot mai incerte.

Sky News și Tortoise Media au simulat chiar un scenariu de război în care Rusia atacă Marea Britanie, iar Washingtonul nu intervine, situație în care Regatul Unit ar rămâne fără opțiuni convenționale viabile, în afara unei posibile reacții nucleare.

