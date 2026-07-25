Putin lansează un roi de drone și rachete asupra Ucrainei, lângă granița cu România

Conform bilanțului preliminar al Forțelor Aeriene ale Ucrainei, sistemele de apărare aeriană au interceptat sau neutralizat o rachetă ghidată Kh-59/69 și 127 de drone de tip Shahed, Gerbera, Italmas, precum și alte tipuri de aparate fără pilot, în nordul, sudul, estul și centrul țării.

Potrivit autorităților ucrainene, au fost înregistrate lovituri ale 26 de drone în nouă locații, iar fragmente provenite de la aparate doborâte au căzut în alte patru locații. Forțele Aeriene au precizat că cea de-a doua rachetă Kh-59 nu și-a atins ținta.

Armata ucraineană a precizat că atacul a continuat și după publicarea bilanțului și a emis, pe parcursul dimineții, o serie de alerte privind evoluția dronelor și lansarea de bombe aeriene ghidate asupra mai multor regiuni.

Printre acestea s-a numărat și o avertizare referitoare la un grup de drone cu reacție care se deplasa de-a lungul liniei frontului în sudul regiunii Odesa, zonă aflată în imediata apropiere a frontierei cu România și a Deltei Dunării.

Totodată, Forțele Aeriene au mai precizat că există posibilitatea lansării unor rachete balistice dinspre nordul Ucrainei.

Atacul survine la o zi după un alt bombardament de amploare lansat de Rusia asupra Ucrainei. Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, atacul de vineri a provocat moartea a cel puțin 11 persoane, dintre care șase în regiunea Kiev și cinci în Sloviansk, în urma unor atacuri cu rachete și bombe aeriene ghidate. Alte zeci de persoane au fost rănite, iar atacurile au avariat locuințe, vehicule și clădirea unui consulat. Zelenski a calificat bombardamentele drept „atacuri brutale asupra civililor” și a reiterat apelul către partenerii occidentali pentru suplimentarea interceptoarelor destinate sistemelor de apărare antiaeriană Patriot.

Overnight, Russia carried out one of its largest ballistic missile attacks on Kyiv. The enemy launched more than 40 missiles of various types – most of them against the capital – and 120 attack drones.



As of now, one person has been reported killed in Kyiv and the region, and 16… pic.twitter.com/YMWDlB6wGA — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 19, 2026

(sursa: Mediafax)