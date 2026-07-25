Drepturile pentru victimele Mineriadei nu se acordă automat. Ce condiții trebuie îndeplinite

Legea stabilește că pot solicita recunoașterea acestei calități urmașii persoanelor decedate în timpul evenimentelor din 13-15 iunie 1990, persoanele rănite, cele arestate și cele reținute ca urmare a participării la acțiunile desfășurate în acea perioadă. Actul normativ va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

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Primul pas pentru obținerea drepturilor este depunerea unui dosar la Secretariatul de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor împotriva Regimului Comunist (SSRML). În cadrul instituției va funcționa un departament special dedicat victimelor Mineriadei, unde vor fi analize cererile. După admiterea acestora, SSRML va elibera documentele care atestă calitatea de beneficiar.

Conținutul dosarului diferă în funcție de categoria din care face parte solicitantul, însă legea prevede, în toate cazurile, depunerea unei cereri, a actului de identitate, a două fotografii și a unei declarații pe propria răspundere că persoana nu se află în una dintre situațiile de excludere prevăzute de actul normativ. În plus, solicitanții trebuie să prezinte documente oficiale care să dovedească rănirea, arestarea, reținerea sau, în cazul urmașilor, decesul persoanei în timpul evenimentelor din iunie 1990.

După analizarea dosarului, SSRML va elibera un certificat și o adeverință tipizată care atestă calitatea de beneficiar. Adeverința va fi transmisă ulterior casei de pensii competente, iar în baza acestui document vor putea fi acordate indemnizația și celelalte drepturi prevăzute de lege. În cazul respingerii cererii, solicitantul poate contesta decizia în instanța de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la comunicare.

Legea stabilește și categoriile de persoane care nu pot beneficia de aceste drepturi. Sunt excluse persoanele care au fost deja despăgubite de statul român în urma unor acțiuni în justiție, cele care au făcut parte din aparatul de represiune sau din fosta Securitate, precum și membrii Consiliului Frontului Salvării Naționale.

De asemenea, nu pot beneficia de aceste drepturi foștii demnitari ai Partidului Comunist Român și persoanele declarate, prin hotărâri judecătorești definitive, colaboratori ori lucrători ai Securității.

Beneficiarii vor avea dreptul la o indemnizație lunară reparatorie de 5.000 de lei, care va fi indexată anual cu rata inflației. De asemenea, vor putea ieși la pensie cu cinci ani mai devreme, fără penalizare, dacă au realizat un stagiu de cotizare de cel puțin 15 ani.

Legea mai prevede acces gratuit la tratamente și medicamente în spitalele și bazele de tratament ale sistemului public, inclusiv în cele aparținând Ministerului Sănătății, Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, medicamente gratuite prin medicul de familie, atribuirea fără plată a unui loc de veci, scutiri de taxe și impozite pentru locuință și un autoturism, precum și facilități de transport.

Drepturile acordate în baza acestei legi nu sunt considerate venituri, nu se impozitează și nu afectează acordarea altor drepturi sociale.

Deși legea stabilește cadrul general de acordare a acestor beneficii, procedura completă nu este încă definitivată. Actul normativ prevede că modelele certificatelor, ale adeverințelor și procedura de eliberare a acestora vor fi stabilite prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului după intrarea în vigoare a legii. Totodată, SSRML trebuie să pregătească modificările necesare privind propria organizare pentru a putea înființa noua structură care va gestiona dosarele victimelor Mineriadei.

Rămâne însă o provocare practică pentru mulți dintre cei care ar putea solicita aceste drepturi. Actul normativ condiționează recunoașterea calității de beneficiar de prezentarea unor înscrisuri oficiale care să dovedească rănirea, arestarea sau reținerea, deși de la evenimentele din iunie 1990 au trecut 36 de ani. Legea nu precizează însă ce soluții există în situațiile în care aceste documente nu mai pot fi obținute ori au fost pierdute de-a lungul timpului.

(sursa: Mediafax)