Zelenski, împins de Moscova să nu se vadă cu Putin. De ce se teme liderul rus

„S-a discutat ideea că ar fi potrivit să se analizeze oportunitatea ridicării nivelului de reprezentare a părților ruse și ucrainene”, a declarat consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov, imediat după convorbirea telefonică dintre Putin și Trump. Așadar, niciun cuvânt despre o eventuală întâlnire a celor doi lideri, la modul concret.

Președintele rus îi spusese lui Trump, luni, că este „deschis” la ideea unor discuții directe cu Ucraina, dar a doua zi și ministrul său de Externe, Serghei Lavrov, a diluat acest angajament deja vag.

Într-un interviu televizat, șeful diplomației de la Moscova a adoptat, totuși, un ton ceva mai conciliant decât Ușakov. El a recurs la binecunoscuta tactică a tergiversării, utilizată frecvent de Rusia.

„Nu refuzăm nicio formă de lucru - nici bilaterală, nici trilaterală. Orice contact la nivel de înalți oficiali trebuie pregătit însă cu cea mai mare atenție, treptat, începând cu nivelul experților și parcurgând apoi toate etapele necesare”, a spus Lavrov.

În limbajul Kremlinului, reacțiile lui Lavrov și Ușakov sugerează că o întrevedere Putin-Zelenski nu se află, de fapt, pe agenda liderului de la Moscova.

Ulterior, sub protecția anonimatului, surse oficiale de la Washington au dezvăluit, ieri, că Putin i-ar fi sugerat lui Trump, în timpul convorbirii telefonice de luni, ca Zelenski să se deplaseze la Moscova pentru discuții, știind foarte bine că această propunere va fi respinsă din start.

De altfel, președintele ucrainean ar fi refuzat imediat ideea, răspunzând simplu: „nu”. Răspunsul se înscrie pe linia constantă a Kievului de a respinge orice format care ar putea fi perceput drept o capitulare în fața Rusiei.

Motivele tacticii liderului de la Kremlin

Ambalat într-un limbaj diplomatic, refuzul lui Putin de a-l întâlni pe Zelenski, cel puțin deocamdată, devine evident. Strategia tergiversării, la care apelează liderul rus, poate avea la bază mai multe explicații.

Războiul a fost declanșat de Putin, care a recunoscut unilateral așa-numitele „republici populare” Donețk și Lugansk drept entități independente. Liderul rus insistă că Ucraina „face parte inalienabilă din istoria, cultura și spațiul spiritual al Rusiei” și că desprinderea ei a fost o greșeală istorică.

Dacă ar accepta totuși o întâlnire, explică Orysia Lutsevici, directoare a programului „Rusia și Eurasia” în cadrul „Chatham House” - grup britanic de experți specializat în politică externă și relații internaționale -, Putin ar fi pus în fața unei înfrângeri simbolice.

„Ar trebui să se așeze la masa negocierilor cu un președinte pe care îl consideră o glumă, dintr-o țară pe care, în esență, spune că nu o recunoaște”, remarcă Lutsevici, citată într-o analiză a CNN.

Pentru publicul rus ar fi o schimbare greu de justificat. Ani la rând, propaganda Kremlinului l-a portretizat pe Zelenski drept „nazist”, „marionetă a Occidentului” și „lider ilegitim”. De ce ar vorbi brusc Putin cu el?

În plus, Moscova contestă constant legitimitatea liderului ucrainean, invocând amânarea alegerilor în condițiile legii marțiale.

În cel mai recent „memorandum de pace”, oficialitățile ruse au inclus chiar și condiția organizării de alegeri în Ucraina, înaintea oricărui tratat final. În plus, Putin refuză aproape sistematic să-i rostească numele lui Zelenski, preferând formula depreciativă „regimul de la Kiev”.

De altfel, la primele discuții directe dintre cele două părți beligerante, găzduite în luna mai, la Ankara, Zelenski a participat personal. Putin a trimis doar o delegație condusă de un autor de manuale de istorie, dând astfel un semnal clar despre cât de puțin dispus este liderul rus să-l trateze pe Zelenski de pe poziție egală.

Tatiana Stanovaia, expertă la „Carnegie Russia Eurasia Center” și fondatoarea centrului de analiză „R.Politik”, consideră că pentru Putin o întâlnire directă cu Zelenski nu este esențială. În viziunea Kremlinului, războiul nu are ca miză centrală Ucraina, ci confruntarea cu Occidentul.

Cu toate acestea, dacă ar avea garanția unui succes, liderul rus ar putea accepta o întrevedere.

„Cerințele-cheie trebuie puse pe masă, iar Zelenski trebuie să fie dispus să discute despre ele”, a declarat Stanovaia pentru CNN.

Deocamdată, președintele ucrainean exclude aceste revendicări, care presupun renunțarea la teritorii aflate încă sub controlul Kievului. Putin, mai spune experta, îl vede pe Donald Trump drept cheia schimbării acestei poziții.

„Trump este perceput ca un facilitator al viziunii ruse asupra unei înțelegeri, iar Statele Unite ar trebui să convingă Ucraina să fie mai flexibilă, mai deschisă la cererile Moscovei”, explică Stanovaia.

Ea consideră că Rusia ar putea încerca să atragă Washingtonul de partea sa, prin reluarea discuțiilor de la Istanbul, dar cu o delegație de rang înalt - poate chiar cu Ușakov și ministrul de Externe, Serghei Lavrov.

În schimb, Putin nu riscă să fie „pus la zid”, într-o întrevedere directă cu Zelenski, doar pentru a vedea respinse toate solicitările sale.

Satul latră, rusul trece

Optimismul lui Trump pare, oricum, exagerat. Luni, el anunța pe platforma sa, „Truth Social”, că a început „pregătirile pentru o întâlnire între președintele Putin și președintele Zelenski”.

A doua zi dimineață, într-un interviu acordat „Fox News”, el a recunoscut că, în realitate, lucrurile nu sunt stabilite: „Am încercat să pun bazele, dar ei sunt cei care decid. Noi suntem la 7.000 de mile distanță”.

De partea sa, Putin nu are motive să cedeze. Fără să fi făcut vreo concesie, a obținut deja un summit în Alaska, eliminarea condiției cerute de Trump privind un armistițiu înaintea negocierilor și relaxarea presiunii sancțiunilor.

În plus, după o perioadă de calm relativ, Rusia și-a reluat atacurile nocturne asupra orașelor ucrainene: luni noaptea, a lansat aproape 300 de drone și zeci de rachete.

Dacă presiunea lui Trump asupra lui Zelenski nu va da rezultatele dorite de Moscova, Kremlinul va avea mereu la îndemână argumentul forței sale militare. Singura necunoscută rămâne pe cine va da vina Trump atunci când acest nou demers de pace va eșua.

