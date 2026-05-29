„Situația de pe câmpul de luptă dă Rusiei dreptul să spună că conflictul se apropie de sfârșit”, a declarat Putin.

Putin a spus că a făcut declarația privind apropierea sfârșitului conflictului din Ucraina bazat pe situația de pe câmpul de luptă.

Exact politica UE a dus la ceea ce s-a întâmplat în Ucraina, a declarat Putin citat de Interfax.

„Ar fi imprudent să numim termene concrete pentru sfârșitul operațiunii speciale în condițiile luptelor”, a declarat Putin.

Forțele armate ale Rusiei avansează zilnic pe toate fronturile, a declarat Putin.

„Contactele cu Ucraina sunt menținute, dar nu au loc negocieri. Federația Rusă este pregătită pentru negocieri privind Ucraina și nu refuză să le inițieze.Federația Rusă a încercat întotdeauna să rezolve conflictul din Ucraina în mod pașnic și dorește să facă acest lucru și acum”, a declarat președintele Rusiei.

Rusia are mijloacele necesare pentru a nimici pe toți cei care vor să distrugă bazele de pe teritoriul său, a declarat Putin.

Rusia nu numește negociatori pentru Uniunea Europeană, este o chestiune care ține de UE însăși, a subliniat președintele Federației Ruse.

(sursa: Mediafax)