Anunț de ultimă oră pentru locatarii din Galați: Când își vor recupera apartamentele distruse de dronă

de Redacția Jurnalul    |    29 Mai 2026   •   21:15
Observator news/Incidentul s-a produs în jurul orei 02:00 noaptea, când locuitorii blocului au fost treziți de zgomotul puternic al dronei care s-a izbit de clădire.

Primarul orașului Galați a anunțat când se pot întoarce locatarii în blocul lovit de dronă. Vizita președintelui României în oraș a încurcat planurile autorităților locale.

Primarul Ionuț Pucheanu a spus că este nevoie de o expertiză. Edilul a mai anunțat că structura de rezistență a blocului nu a fost afectată.

„Este nevoie de o expertiză (...) bine că nu este afectată structura de rezistență a blocului”, a transmis Ionuț Pucheanu.

Primarul a dezvăluit că oamenii vor reveni în casele lor sâmbătă.

„Mi-ar fi plăcut să le spunem cetățenilor că se pot întoarce în această seară în apartamente. Nu am reușit să cuplăm partea electric, nici gazele”, a adăugat Pucheanu.

La final, el a precizat că „nu vrea să dea vina”, dar că vizita președintelui României i-a obligat pe experți să sisteze intervențiile.

Familiile și persoanele din Galați ale căror locuințe au fost afectate de prăbușirea dronei din noaptea de 29 mai 2026 vor primi ajutoare financiare de urgență, au transmis vineri oficialii Guvernului.

Decizia a fost luată în ședința Comitetului Național pentru Situații de Urgență, convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan.

Astfel, ajutoarele acordate după incidentul de la Galați vor fi de:

10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mică de 25%;

25.000 lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuință a fost afectată în proporție mai mare de 25%.

(sursa: Mediafax)

Petru Mazilu, petru.mazilu@mediafax.ro

