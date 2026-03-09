Alertă: Rachetă iraniană doborâtă în spațiul aerian turc

x close
de Redacția Jurnalul    |    09 Mar 2026   •   21:30
Sursa foto: Hepta/Racheta a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO din estul Mediteranei,

O rachetă balistică lansată din Iran a fost doborâtă în spațiul aerian turc, potrivit Ministerului Apărării turc.

Racheta a fost distrusă de sistemele de apărare ale NATO din estul Mediteranei, a precizat ministerul, citat de Sky News.

Ministerul Apărării turc adaugă că fragmente din muniție au aterizat pe câmpuri pustii din Gaziantep, în sud-estul Turciei.

„Subliniem încă o dată că toate măsurile necesare vor fi luate cu fermitate și fără ezitare împotriva oricărei amenințări îndreptate împotriva teritoriului și spațiului aerian al țării noastre”, a transmis ministerul apărării.

 

(sursa: Mediafax)

 

