Rachete iraniene mai puternice decât se credea? Incidentul care alarmează Europa

Baza militară americano-britanică se află la aproximativ 4.000 de kilometri de teritoriul Iranului, distanță care depășește raza de acțiune anunțată anterior a rachetelor iraniene cu rază medie de acțiune, potrivit Bild.

Nu există încă o confirmare oficială a caracteristicilor armamentului folosit.

Analiștii militari sugerează că ar fi putut fi utilizată o versiune modernizată a rachetelor de tip Khorramshahr sau lansatoare bazate pe rachete spațiale.

Astfel de sisteme ar putea, teoretic, să acopere distanțe mari, însă pot pierde din precizie.

„Se presupunea întotdeauna că acestea zboară doar pe o distanță de 2.000 până la 2.500 de kilometri. Rachetele au fie o rază de acțiune mai mare decât cea preconizată anterior de serviciile de informații, fie au fost lansate fără focoase”, subliniază expertul militar Carlo Masala, într-o discuție cu Bild.

Analiștii observă că, la o rază de acțiune de aproximativ 4.000 de kilometri, orașele europene s-ar putea afla în zona de acțiune. Țările NATO dispun de sisteme de apărare antirachetă, concepute pentru a intercepta rachetele balistice.