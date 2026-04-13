Tragedie în sudul Italia: Fată de 16 ani și muncitor zdrobiți de vânt puternic în Puglia și Campania

Rafale puternice de vânt au lovit Italia, făcând două victime: un muncitor de 38 de ani din Taranto a murit lovit de un stâlp de iluminat prăbușit în timp ce lucra cu o macara lângă un cimitir, iar o fată de 16 ani din Bisceglie, lângă Bari, a fost ucisă de un copac căzut.

Vântul sirocco a provocat haos în sud: servicii de hidroglisor suspendate între Napoli, Ischia și Procida, zboruri deviate de la Bari spre Brindisi și Fiumicino, iar primarii din Puglia au închis parcuri și grădini publice. Avertizări cod galben de vânt activ în sudul Campaniei și Puglia.

