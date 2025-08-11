Un carusel s-a prăbușit într-un parc de distracții din Moldova: 7 copii au fost răniți

x close
11 Aug 2025
Două ambulanțe au intervenit în satul Costești, raionul Ialoveni, din Republica Moldova, după ce un carusel pe lanțuri destinat copiilor s-a defectat și s-a prăbușit. Șapte copii au fost răniți, iar cinci au ajuns la spital, comunică Moldpres.

Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), incidentul a avut loc duminică seara, în jurul orei 21:46, iar primele informații arată că defecțiunea a fost cauzată de depășirea greutății maxime admise.

Șapte copii, cu vârste cuprinse între trei și 12 ani, au suferit traumatisme de diferite grade. La fața locului a intervenit inițial ambulanța de la Costești, care a efectuat trierea victimelor, fiind ulterior solicitat sprijinul unei echipe suplimentare din Ialoveni.

Cinci dintre copii au fost transportați la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău, unde primesc îngrijiri medicale.

Reprezentanții CNAMUP le reamintesc părinților importanța supravegherii atente a copiilor în parcurile de distracții, chiar și în locurile considerate sigure.

 

(sursa: Mediafax)

 

