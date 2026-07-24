Război comercial! Trump impune noi tarife vamale de până la 12,5% pentru 60 de parteneri comerciali, inclusiv UE

Măsurile intră în vigoare vineri și înlocuiesc taxa temporară de 10% introdusă după blocarea tarifelor reciproce de către Curtea Supremă a SUA, au anunțat joi oficiali ai administrației americane.

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Noile taxe vor intra în vigoare la ora 07:01, exact în momentul în care expiră tariful global temporar de 10% introdus de Trump pentru o perioadă de 150 de zile, după ce Curtea Supremă a SUA a anulat, în februarie, tarifele reciproce de 10%-50% impuse anul trecut în baza legislației privind situațiile de urgență națională.

Cum justifică administrația Trump noile taxe vamale

Casa Albă susține că noile măsuri nu reprezintă o simplă înlocuire a tarifelor expirate, chiar dacă nivelul taxelor și acoperirea lor sunt similare. De această dată, administrația utilizează Secțiunea 301 din Legea Comerțului din 1974, care permite sancționarea practicilor comerciale considerate neloiale.

Potrivit Biroului Reprezentantului pentru Comerț al SUA (USTR), decizia vine în urma a 60 de investigații deschise la ordinul președintelui Donald Trump pe 12 martie 2026, care au vizat modul în care diferite economii interzic și aplică interdicțiile privind importurile de bunuri produse prin muncă forțată.

Procesul a inclus două serii de audieri publice, consultări cu peste 45 de guverne și analiza a peste 3.700 de comentarii primite din partea companiilor, organizațiilor și altor părți interesate. La finalul investigațiilor, USTR a concluzionat că practicile celor 60 de țări afectează comerțul american, justificând impunerea de tarife în baza Secțiunii 301 din Legea Comerțului din 1974.

Ambasadorul pentru Comerț al SUA, Jamieson Greer, a declarat că administrația Trump consideră că „decenii de apeluri morale nu au eliminat munca forțată din lanțurile globale de aprovizionare”.

„Statele Unite au o interdicție privind importurile realizate prin muncă forțată de aproape un secol și o aplică riguros. A venit timpul ca și partenerii noștri comerciali să facă același lucru”, a afirmat Greer, în comunicatul oficial.

Unele produse vor fi exceptate

Noile tarife nu se vor aplica tuturor bunurilor. Sunt exceptate petrolul și gazele naturale, îngrășămintele, anumite produse alimentare, precum și produsele deja vizate de tarife impuse din motive de securitate națională, precum automobilele, oțelul, aluminiul și cuprul.

De asemenea, mărfurile care respectă regulile Acordului comercial SUA-Mexic-Canada (USMCA) vor fi scutite, având în vedere gradul ridicat de integrare al lanțurilor de aprovizionare din America de Nord.

Tarife diferite în funcție de măsurile adoptate de fiecare țară

Administrația Trump a precizat că statele care au adoptat o legislație considerată adecvată pentru combaterea muncii forțate vor fi taxate cu 10%, în timp ce acelea considerate insuficient de stricte vor suporta tarife de 12,5%.

Oficialii au dat exemplul Indiei, care, în urma unor modificări legislative recente, a fost inclusă în categoria statelor care vor plăti tariful redus de 10%.

Pentru Uniunea Europeană, tarifele nu se aplică uniform tuturor produselor. Potrivit USTR, anumite bunuri europene vor fi taxate cu 10%, iar altele cu 12,5% (din care se scade tariful aplicabil conform regulii „națiunii celei mai favorizate”), în timp ce o serie de produse beneficiază de excepții pentru a evita perturbări economice sau pentru că nu pot fi produse în cantități suficiente în Statele Unite.

O nouă strategie

Pe de altă parte, recenta decizie a lui Donald Trump de a impune un tarif vamal de 50% asupra importurilor canadiene depășește cu mult dimensiunea unei dispute comerciale bilaterale. Ea reprezintă primul test major al unei noi strategii, prin care șeful Casei Albe încearcă să recupereze instrumentele de presiune pe care Curtea Supremă i le-a limitat în urmă cu doar câteva luni.

(sursa: Mediafax)